Khám phá 3.000 năm văn minh Ai Cập cổ đại

“Ai Cập cổ đại” dẫn bạn đọc đi từ những cộng đồng đầu tiên bên sông Nile đến thời đại của Cleopatra VII, tái hiện hơn 3.000 năm lịch sử bằng hệ thống tư liệu và hình ảnh trực quan.

Tượng bán thân của Nữ hoàng Nefertiti được chụp trong phòng triển lãm tại Berlin (Đức) ngày 1/3/2021. Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters.

Ai Cập cổ đại do Steven Snape, phó giáo sư Khảo cổ học Ai Cập tại Đại học Liverpool, biên soạn, với sự cố vấn của Joyce Tyldesley, giáo sư Ai Cập học tại Đại học Manchester.

Sách thuộc bộ DK Classic History của nhà xuất bản DK, dòng sách bách khoa nổi tiếng với cách trình bày trực quan cùng hệ thống tư liệu, chú giải và trích dẫn chi tiết.

Sách Ai Cập cổ đại. Ảnh: TD.

Hành trình xuyên suốt các thời kỳ Ai Cập cổ đại

Ai Cập cổ đại được tổ chức theo tiến trình lịch sử, dẫn dắt người đọc đi qua các giai đoạn từ Sơ kỳ Ai Cập, Cổ Vương quốc, Trung Vương quốc, Sơ kỳ Tân Vương quốc, Hậu kỳ Tân Vương quốc, Thời Hậu kỳ đến thời kỳ Hy Lạp - La Mã.

Mỗi giai đoạn đều giới thiệu bối cảnh lịch sử, các nhân vật tiêu biểu, những công trình kiến trúc, hiện vật khảo cổ và các sự kiện quan trọng.

Từ những cộng đồng cư dân đầu tiên sinh sống dọc sông Nile, quá trình thống nhất đất nước dưới thời Narmer, sự hình thành kinh đô Memphis, thời kỳ xây dựng các Kim Tự tháp, đến quá trình mở rộng đế chế, những biến động chính trị và sự kết thúc nền độc lập dưới thời Cleopatra VII, toàn bộ tiến trình được trình bày theo dòng thời gian.

Bên cạnh các vị vua và những cuộc chinh phạt, cuốn sách còn dành dung lượng đáng kể cho đời sống thường nhật của cư dân Ai Cập cổ đại. Bạn đọc có thể tìm hiểu về canh tác trên vùng đất ven sông Nile, hoạt động thương mại, tín ngưỡng, nghệ thuật, y học, trang sức, thời trang, âm nhạc, trò chơi, thư tín hay cuộc sống của những người thợ xây dựng lăng mộ.

Qua đó, bức tranh về nền văn minh Ai Cập được mở rộng từ các triều đại đến đời sống của những cộng đồng cư dân đã góp phần tạo nên nền văn minh kéo dài hàng thiên niên kỷ.

Sách có hàng nghìn ảnh tư liệu trực quan, sống động đưa bạn đọc khám phá 3.000 năm văn minh Ai Cập cổ đại. Ảnh: TD.

Lịch sử được kể bằng tư liệu và hình ảnh

Một trong những nét nổi bật của Ai Cập cổ đại là sự kết hợp giữa nội dung nghiên cứu và hình thức trình bày trực quan. Hàng trăm bức ảnh tư liệu, bản đồ, sơ đồ cùng các bản dựng CGI được sử dụng để tái hiện những công trình, hiện vật và không gian của nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Cuốn sách không chỉ dừng ở những biểu tượng quen thuộc như Kim Tự tháp hay xác ướp, mà còn khắc họa nhiều khía cạnh của xã hội Ai Cập cổ đại, từ đời sống của người nông dân, hoạt động thương mại, tín ngưỡng, nghệ thuật đến quyền lực của các Pharaoh và vai trò của các đại tư tế.

Theo dòng phát triển của lịch sử, tác phẩm dẫn dắt người đọc đi từ những cộng đồng cư dân đầu tiên bên sông Nile, quá trình thống nhất đất nước, giai đoạn phát triển thành một cường quốc, cho đến những biến động dẫn tới thời kỳ Hy Lạp - La Mã.

Hệ thống tư liệu khảo cổ, văn bản cổ, tranh tường và hiện vật được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, góp phần phác họa bức tranh về xã hội, chính trị, tôn giáo và đời sống của người Ai Cập cổ đại. Bên cạnh đó là bảng niên đại các vương triều, bảng chú giải và hệ thống chỉ mục, hỗ trợ việc tra cứu theo từng nhân vật, địa danh hoặc giai đoạn lịch sử.

Tóm lại, từ tiến trình các vương triều đến đời sống thường nhật, Ai Cập cổ đại không chỉ giới thiệu những công trình nổi tiếng mà còn khắc họa quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của nền văn minh sông Nile qua nhiều thiên niên kỷ. Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và hệ thống hình ảnh trực quan giúp độc giả theo dõi hành trình hơn 3.000 năm của nền văn minh này một cách liền mạch và dễ hình dung.