Trước khi trở thành tâm điểm trong kỉ nguyên bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), Nvidia là cái tên ít người biết đến. Công ty này có quỹ đạo phát triển khác biệt so với các ông lớn công nghệ khác như Microsoft, Apple, Meta hay Amazon. Họ không kinh doanh sản phẩm, dịch vụ dành cho đại chúng.

Tầm nhìn khác biệt

Trong vài năm ngắn ngủi, Nvidia chuyển mình từ nhà cung cấp bộ xử lý đồ hoạ (GPU) cho máy tính chơi game có phần lép vế so với các đối thủ, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Họ cung cấp những con chip tiên tiến nhất dành cho AI, nắm giữ sức mạnh cốt lõi của các trung tâm dữ liệu, quyết định hiệu năng của các mô hình ngôn ngữ lớn. Có thời điểm tập đoàn này đạt giá trị vốn hoá lớn nhất hành tinh, vượt qua cả Apple, Microsoft.

Theo The Guardian, có 2 yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển mình chóng vánh này. Đầu tiên là tầm nhìn sáng suốt của CEO Jensen Huang rằng định luật Moore sẽ không đúng mãi mãi, cần một kiến ​​trúc điện toán hoàn toàn khác.

Nvidia đón đầu làn sóng AI với tầm nhìn dài hạn của Jensen Huang. Ảnh: Alamy.

Yếu tố thứ hai là quyết định đặt cược tương lai của Nvidia vào giả thuyết đó và xoay chuyển tình thế công ty một cách nhanh chóng. Điều này giống như cách Bill Gates làm với Microsoft vào những năm 1990, khi ông nhận ra tầm quan trọng của Internet.

Khi làn sóng AI bùng nổ, việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn đòi hỏi lượng sức mạnh tính toán khổng lồ, các ông lớn công nghệ nảy sinh cơn khát không đáy đối với các module siêu máy tính nhỏ gọn của Nvidia. "Cơn sốt đào vàng" AI bắt đầu và Huang chính là người bán "cuốc và xẻng".

Nhà lãnh đạo của “Cỗ máy tư duy”

Trong cuốn The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia and the World’s Most Coveted microchip (Tạm dịch: Cỗ máy tư duy: Jensen Huang, Nvidia và con chip được thèm muốn nhất thế giới), Stephen Witt khắc họa một bức tranh toàn diện về Jensen Huang như một doanh nhân xuất chúng, vừa có tầm nhìn xa, vừa là người nghiện công việc đến mức cuồng nhiệt, vừa là nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầy cảm hứng.

Trong hơn 30 năm, Nvidia trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm suýt phá sản. Khả năng chấp nhận rủi ro của Huang giúp công ty vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác. Huang cũng nổi tiếng với phong cách quản lý của mình. Ông thường giận dữ và la hét trong các cuộc họp.

Năm 2008, một trong những chip đồ họa mới của công ty gặp lỗi thiết kế dẫn đến việc hàng loạt khách hàng trả lại sản phẩm và giá cổ phiếu lao dốc.

Trước mặt một nhóm lớn trong công ty, Huang mắng nhiếc kiến ​​trúc sư chip chịu trách nhiệm về lỗi đó. "Tôi vẫn nhớ như in Jensen cứ liên tục mắng mỏ anh ta suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Thật lòng mà nói, có lẽ là 2 tiếng đồng hồ ông ấy thực sự rất tức giận", một nhân viên kể lại với Witt.

Tác giả/Tác phẩm The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia and the World’s Most Coveted microchip The Thinking Machine là câu chuyện về cách Nvidia phát triển để trở thành nhà cung cấp siêu máy tính trị giá hàng trăm triệu USD. Đó là câu chuyện về một doanh nhân kiên định, bất chấp Phố Wall để thúc đẩy tầm nhìn cấp tiến của mình về điện toán, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Những màn la hét và nổi giận dường như trái ngược với những khía cạnh hiền lành khác trong tính cách của Huang. Bạn bè thân thiết của ông nói rằng họ chưa từng chứng kiến ​​bất kỳ cuộc cãi vã nào.

Bằng cách nào đó, ông vẫn giữ chân được nhiều nhân viên lâu năm, những người không hề nhận được lời hứa hẹn giàu có trong tương lai khi bắt đầu làm việc tại công ty cung cấp chip chơi game. Huang cũng là một ông chủ vị tha, người nhân viên chịu đựng buổi mắng nhiếc năm 2008 không bị sa thải vì vụ việc đó.

Hết lần này đến lần khác, Huang đưa ra những quyết định đúng đắn. Ông tuyển dụng nhân tài giỏi, ông nhìn thấy những cơ hội ở phía trước. Huang từng chấp nhận lắng nghe một nhà nghiên cứu trình bày về mạng nơ-ron vào năm 2013, lĩnh vực còn khá mới mẻ và chỉ được một số ít nhà nghiên cứu học thuật khám phá.

Huang nhìn thấy tiềm năng và đặt Nvidia vào con đường biến những con chip của mình trở thành công cụ hàng đầu cho cuộc cách mạng AI ngày nay.

Cuốn sách của Witt cho rằng Huang xây dựng một công ty cực kỳ lợi nhuận nhờ vào sự thông minh, chăm chỉ và một chút may mắn. Tuy nhiên, dù câu chuyện về Huang và hành trình kéo dài hàng thập kỷ có hấp dẫn đến đâu, những câu hỏi lớn về tương lai của AI vẫn chưa được giải đáp: AI sẽ thay đổi nhân loại như thế nào? AI sẽ nâng chúng ta lên hay hủy diệt chúng ta?

Khi Witt hỏi Huang về những điều này, vị CEO gạt đi: "Tôi cảm thấy như anh đang phỏng vấn Elon Musk vậy và tôi không phải là người đó", trước khi nổi giận và hét lên.