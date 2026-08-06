Huế tìm thông tin hầm trú ẩn nghi vùi lấp 80 liệt sĩ

Cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm những người biết thông tin về hầm trú ẩn nghi bị hỏa lực đối phương đánh sập năm 1974, vùi lấp khoảng 80 liệt sĩ ở Huế.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế xác nhận, đơn vị đang khẩn trương phối hợp xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Thời gian qua, đơn vị nhận được hai nguồn tin quan trọng, trong đó nguồn tin thứ nhất cho thấy trong giai đoạn 1968 - 1970, xe tải của quân đội phía đối phương từ Đà Nẵng chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn lấp tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.

Nguồn tin thứ hai cho biết, tháng 9/1974, tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An, TP Huế), trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, khoảng 80 người bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của đối phương đánh sập hoàn toàn.

Để có thêm cơ sở tổ chức hội thảo, tìm kiếm và đưa các anh trở về, Ban Chỉ đạo kêu gọi các cơ quan, đơn vị, hội cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sống tại các khu vực nói trên cung cấp thông tin.

Mọi thông tin liên hệ và gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo TP Huế (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế), số 06 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế. Trung tá Nguyễn Thọ - Phó chủ nhiệm Chính trị (số điện thoại 0972350011). Trung tá Lê Đăng Tuấn - Cán bộ Ban Chính sách (số điện thoại 0359177042).

Trước đó, lực lượng chức năng cũng triển khai đợt khảo sát bằng máy radar xuyên đất tại những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế.

Việc khảo sát diễn ra trong 4 ngày, từ 25 đến 28/6. Ngày 25/6, các lực lượng thực xác định mốc giới, phạm vi khảo sát tại hiện trường.

Công tác soi chiếu, dò tìm bằng radar xuyên đất được thực hiện tại khu vực cửa Chánh Tây ngày 26/6, cửa Đông Ba ngày 27/6 và cửa Hậu ngày 28/6.

Ba vị trí khảo sát có tổng diện tích khoảng 1.350m². Đây là những địa điểm được các cơ quan chức năng khoanh vùng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Máy radar xuyên đất sử dụng nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, qua đó cung cấp cơ sở khoa học để phân tích, đánh giá và kiểm chứng thông tin về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Các dữ liệu thu được tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lịch sử và nguồn tin từ nhân chứng để làm rõ khả năng tồn tại các mộ liệt sỹ tập thể.

Trước khi triển khai khảo sát bằng radar xuyên đất, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế nhiều lần tổ chức xác minh thực địa tại các vị trí nghi vấn trong Kinh thành Huế.