Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1 m ở trên giường.





Ngày 4/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con rắn màu đen, thân dài hơn 1 m xuất hiện trên giường ngủ của một gia đình ở xã Cư Yang.

Trao đổi với phóng viên, chị T.T.S., trú thôn Tân Thành, xã Cư Yang (người quay và đăng tải đoạn clip) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/7.

Thời điểm trên, chị gái của chị S. đang ngủ cùng con thì bất ngờ sờ trúng con rắn xuất hiện trên giường. Phát hiện sự việc, hai mẹ con vội vàng rời khỏi giường trong hoảng hốt.

Sau đó, các thành viên trong gia đình dùng cây gậy để khèo, xua đuổi con rắn ra khỏi nhà. Theo hình ảnh trong clip, khi bị xua đuổi, con rắn liên tục ngóc cao đầu lao về phía cây gậy để phản ứng, khiến những người có mặt hoảng sợ.

Theo chị S., gia đình không xác định được con rắn đã bò vào bằng đường nào.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thót tim trước tình huống nguy hiểm xảy ra ngay trong phòng ngủ, đồng thời khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh nhà, nhất là vào ban đêm và mùa mưa - thời điểm rắn thường xuất hiện nhiều.