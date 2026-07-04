Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

  • Thứ bảy, 4/7/2026 17:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1 m ở trên giường.


Ngày 4/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con rắn màu đen, thân dài hơn 1 m xuất hiện trên giường ngủ của một gia đình ở xã Cư Yang.

Trao đổi với phóng viên, chị T.T.S., trú thôn Tân Thành, xã Cư Yang (người quay và đăng tải đoạn clip) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/7.

Thời điểm trên, chị gái của chị S. đang ngủ cùng con thì bất ngờ sờ trúng con rắn xuất hiện trên giường. Phát hiện sự việc, hai mẹ con vội vàng rời khỏi giường trong hoảng hốt.

Sau đó, các thành viên trong gia đình dùng cây gậy để khèo, xua đuổi con rắn ra khỏi nhà. Theo hình ảnh trong clip, khi bị xua đuổi, con rắn liên tục ngóc cao đầu lao về phía cây gậy để phản ứng, khiến những người có mặt hoảng sợ.

Theo chị S., gia đình không xác định được con rắn đã bò vào bằng đường nào.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thót tim trước tình huống nguy hiểm xảy ra ngay trong phòng ngủ, đồng thời khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh nhà, nhất là vào ban đêm và mùa mưa - thời điểm rắn thường xuất hiện nhiều.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Rắn dài 3 m lao vun vút vào bệnh viện

Nhiều người đi chăm bệnh nhân bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 3 m bò vào khu vực bãi giữ xe của một bệnh viện tư tại Đắk Lắk, khiến cả khu vực hoảng hốt.

20:00 19/4/2026

Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

17:00 7/4/2026

Người dân giao nộp cá thể chim Hồng Hoàng quý hiếm

Ngày 16/12, Trại rắn Đồng Tâm (tức Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần - Quân khu 9) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim Hồng Hoàng.

17:30 16/12/2025

https://tienphong.vn/hot-hoang-so-trung-con-ran-dai-hon-1m-tren-giuong-ngu-luc-nua-dem-post1856918.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

rắn Đắk Lắk hốt hoảng trên giường Đắk Lắk

    Đọc tiếp

    Anh hung Ngo Thi Tuyen qua doi hinh anh

    Anh hùng Ngô Thị Tuyển qua đời

    39 phút trước 18:41 4/7/2026

    0

    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (quê Thanh Hóa) đã qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý