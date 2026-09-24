Hồng Vân chiến thắng Diễn viên nữ xuất sắc

"Cánh đồng trắng" thắng lớn tại Vietnamese 2026 với hai hạng mục quan trọng. NSND Hồng Vân gây chú ý khi được vinh danh Diễn viên nữ xuất sắc.

Chiều 24/9 tại TP.HCM, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tổ chức lễ tổng kết và trao giải, khép lại hơn hai tháng phát động.

Hội đồng giám khảo Vietnamese 2026 gồm TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - Chủ tịch Hội đồng; đạo diễn Hàm Trần; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Mùa giải năm nay nhận 171 phim dự thi. Tại lễ trao giải, Cánh đồng trắng của đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi được xướng tên ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất. Huỳnh Thắng Lợi đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Cánh đồng trắng).

Giải Phim ngắn sáng tạo nhất thuộc về Mẩn cỏ của đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Thúy. Hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc được trao đồng thời cho NSND Hồng Vân (Người nuôi diều) và Quế Thanh (Cánh đồng trắng). Lưu Phát thắng giải Diễn viên nam xuất sắc nhất (Khúc cầu siêu trong miệng mèo).

Cánh đồng trắng là tác phẩm nổi bật tại Vietnamese 2026, giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trần Trung Hậu được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất (Bên kia bầu trời), trong khi Đỗ Vĩ Tiến nhận giải Biên kịch xuất sắc nhất (Nước mắt tò he). Seen của đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thùy Trang thắng giải Phim rất ngắn viral nhất. Giải Phim tài liệu hay nhất thuộc về Giữ ấm "tâm hồn" của đạo diễn Khánh Huy.

Trong số những người được vinh danh, NSND Hồng Vân gây chú ý khi được xướng tên ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân không nghĩ sẽ nhận giải và thừa nhận có tâm trạng khá đặc biệt khi cạnh tranh cùng nhiều diễn viên trẻ.

“Thật sự hôm nay đến đây, tôi không nghĩ mình sẽ nhận được giải này. Khi các đề cử xuất hiện, trong lòng tôi có cảm giác khá ‘nghiệt ngã’: mình không được thì cũng kỳ, mà được thì cũng kỳ”, Hồng Vân chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, chị nhận lời tham gia phim ngắn bởi ê-kíp thực hiện là những học trò của mình. Bên cạnh đó, Hồng Vân cũng nghĩ đến người con trai vừa ra trường, theo học đạo diễn điện ảnh.

NSND Hồng Vân nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc với Người nuôi diều. Nữ nghệ sĩ cho biết cô bất ngờ khi được xướng tên giữa nhiều gương mặt trẻ.

“Tôi nghĩ nếu mình tham gia, giúp đỡ các bạn trẻ thì sau này, khi con mình cần sự hỗ trợ từ những cô chú đi trước, mọi người cũng sẽ mạnh dạn tham gia. Ban đầu có thể mình chưa biết các đạo diễn trẻ, nhưng khi làm việc rồi mới thấy các bạn rất giỏi, có những tư duy khiến tôi bất ngờ. Khi tham gia, tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy”, chị nói.

Vietnamese là cuộc thi phim ngắn dành cho các nhà làm phim trẻ, đến năm 2026 đã bước sang mùa thứ ba. Mùa giải năm nay nhận 171 tác phẩm, từ đó lựa chọn 20 phim vào vòng chung khảo. Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài, từ gia đình, ký ức, văn hóa bản địa đến đời sống và những vấn đề của người trẻ, đồng thời cho thấy sự đa dạng về thể loại, cách kể và phong cách hình ảnh.

Theo hội đồng giám khảo, mặt bằng phim dự thi năm nay tương đối đồng đều. Một số phim từng tham gia Vietnamese sau đó tiếp tục được giới thiệu tại các hoạt động điện ảnh khác, trong đó có Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng; một số tác giả trẻ cũng tiếp tục phát triển các dự án điện ảnh sau cuộc thi.

Nhìn lại mùa giải năm nay, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá cao sức hút của cuộc thi với các nhà làm phim trẻ ở nhiều địa phương, đồng thời ghi nhận sự tiến bộ về chất lượng tác phẩm so với mùa trước.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá chất lượng phim dự thi năm nay đồng đều hơn

“Điều quan trọng nhất là cuộc thi đã truyền được cảm hứng, thổi lên ngọn lửa nhiệt tình, sáng tạo cho các bạn trẻ làm phim ở TP.HCM và nhiều nơi trên cả nước. Sức hút của cuộc thi cũng không chỉ giới hạn ở TP.HCM, khi nhiều đơn vị, thành phố và địa phương khác cùng gửi tác phẩm dự thi. Ở vai trò Hội đồng Chung khảo, chúng tôi thực sự vui và ấn tượng. Đây là mùa thứ hai chúng tôi tham dự, và nếu so sánh với mùa trước, tôi cảm nhận chất lượng các tác phẩm năm nay đồng đều hơn, tính chuyên nghiệp cũng cao hơn trong cách kể chuyện, xử lý âm thanh, ánh sáng và diễn xuất”, TS Ngô Phương Lan chia sẻ.