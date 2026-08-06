HLV Kim nói đùa: Hòa Singapore vì hôm ấy tôi mặc áo trắng

Sáng 6/8, ở buổi họp báo trước trận gặp Campuchia, HLV Kim Sang-sik phủ nhận việc Nguyễn Quang Hải là kép phụ.

Ông Kim bật cười khi tiếp tục nói về chuyện áo đen - áo trắng ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

"Mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng Campuchia để giành ngôi nhất bảng A và vào bán kết. Ở trận hòa 0-0 trước tuyển Singapore, chúng tôi chưa ghi được bàn. Tôi biết nhiều người hâm mộ thất vọng về kết quả này. Ở trận gặp tuyển Campuchia, Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Hy vọng các cổ động viên sẽ tới sân thật đông để cổ vũ toàn đội".

"Tôi cũng đang nghiên cứu đội hình của các đối thủ ở bảng B để chuẩn bị cho bán kết và sẽ chuẩn bị chi tiết hơn khi xác định được đối thủ", HLV Kim Sang-sik chia sẻ về mục tiêu của tuyển Việt Nam trước khi gặp Campuchia ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 vào ngày mai (7/8).

Nguyễn Hai Long, cầu thủ dự họp báo cùng ông Kim, phát biểu tương tự: "Mục tiêu của tuyển Việt Nam trước Campuchia là 3 điểm. Trận trước, chúng tôi không có kết quả như mong muốn. Nên ở trận gặp tuyển Campuchia, chúng tôi sẽ nỗ lực giành thắng lợi".

Trước đó, ở trận gặp tuyển Singapore, HLV Kim từng thừa nhận các cầu thủ bị "hưng phấn" sau trận thắng Timor-Leste 7-0 ngày ra quân. Trước khi gặp Campuchia, Việt Nam cũng có thắng lợi ấn tượng 3-0 trước Indonesia. Trả lời về vấn đề tương tự, chiến lược gia người Hàn Quốc nói đùa: "Tôi nghĩ không phải do cầu thủ, mà do tôi mặc áo trắng ở trận gặp tuyển Singapore. Tới trận gặp Indonesia, tôi đã bảo vợ mình vứt áo trắng đi và mặc áo đen".

HLV Kim mặc áo trắng trong trận hòa Singapore, lần duy nhất tuyển Việt Nam mất điểm từ đầu giải tới giờ. Ảnh: Minh Chiến.

Lời nói vui của HLV Kim lập tức khiến cả phòng họp báo bật cười khi chiếc áo đen vốn được biết đến là vật phẩm may mắn của ông cùng tuyển Việt Nam. Các trận ông mặc áo đen, các "Chiến binh sao vàng" thường có kết quả tốt.

"Nhiều tuyển thủ Việt Nam có lần đầu đá chính ở trận thắng Indonesia. Ví dụ như Hai Long, Thành Long hay Bùi Hoàng Việt Anh. Tinh thần chiến đấu của Việt Anh rất tuyệt vời. Sự nhiệt huyết của những nhân tố mới giúp ích rất nhiều cho toàn đội", HLV Kim tiếp tục.

Hàng tiền vệ là vấn đề được quan tâm hiện tại của tuyển Việt Nam. Trong trận thắng tuyển Indonesia 3-0, HLV Kim lần đầu điền tên cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long vào đội hình xuất phát. Đặc biệt, số 8 có lần đầu đá chính tại ASEAN Cup 2026.

"Lâu lắm rồi, Long mới đá chính. Với những gì đã thể hiện, tôi đánh giá cao cậu ấy. Trước tuyển Indonesia, Long dù nhỏ bé nhưng khi đối đầu các cầu thủ cao to, cậu ấy chơi rất tốt và không để thua các pha tranh chấp tay đôi. Còn với Hoàng Đức, cậu ấy luôn đá chính từ đầu giải. Với 2 kiến tạo trước tuyển Indonesia, Đức đã thể hiện rất tốt".

"Tuyển Việt Nam đang có ba tiền vệ trung tâm xuất sắc Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long. Ba cầu thủ này đều chơi rất tốt và cống hiến rất nhiều cho đội tuyển trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tìm ra cặp tiền vệ tốt nhất. Tôi đang suy nghĩ xem sẽ dùng hai tiền vệ nào trước tuyển Campuchia. Tôi rất kỳ vọng vào các tiền vệ của mình", HLV Kim cho biết.

Sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam, nhiều ý kiến hạ thấp tầm quan trọng của ASEAN Cup 2026, giải đấu nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, khi đã có FIFA ASEAN Cup 2026. "Mọi trận đấu đều quan trọng. Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị từng trận một để đảm bảo sự phát triển của đội tuyển và tương lai", HLV Kim bày tỏ quan điểm.

"Giới truyền thông có quyền đưa ra ý kiến. Nhưng với tôi, trận nào với tuyển Việt Nam cũng quan trọng. Nếu tôi có cơ hội ra sân, cống hiến cho đội tuyển, tôi đều sẽ nỗ lực hết mình", Hai Long chia sẻ.

Ông Kim đề nghị Hai Long tạo một dáng chụp hình khác nhưng tiền vệ của CLB Hà Nội bật cười từ chối. Không khí thoải mái là điểm dễ nhận thấy trong cuộc họp báo trước trận của tuyển Việt Nam gặp Campuchia. Ảnh: Minh Chiến.

Trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Indonesia, Hai Long ăn mừng bằng cách chỉ vào huy hiệu vô địch trên áo đấu. Khi được phóng viên hỏi về màn ăn mừng gây sốt này, cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trên sân Pakansari, Bogor tối 3/8 đáp: "Không có gì quá đặc biệt. Những gì đã qua cũng đã qua rồi. Bây giờ tôi cùng tuyển Việt Nam sẽ hướng đến trận gặp Campuchia".

"Tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ và sẽ chơi hết mình. Với lực lượng cho trận này, tôi có thể sẽ thay đổi vài vị trí để đảm bảo nhân sự tốt nhất cho bán kết. Tuyển Việt Nam có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận bán kết nên vẫn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất", HLV Kim trả lời trước câu hỏi về việc xoay tua lực lượng cho trận gặp tuyển Campuchia.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra lúc 20h tối 7/8 trên sân Mỹ Đình, là trận cuối vòng bảng với cả hai đội.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước loạt trận ngày 7/8. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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