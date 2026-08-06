HLV Hong Myung-bo bị cảnh sát thẩm vấn như nghi phạm

Cảnh sát Hàn Quốc lần đầu triệu tập Hong Myung-bo với tư cách nghi phạm để điều tra quá trình bổ nhiệm ông làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia năm 2024.

HLV đối diện áp lực khổng lồ sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo News1, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Seoul đã thẩm vấn Hong Myung-bo vào ngày 4/8. Đây là lần đầu cựu HLV tuyển Hàn Quốc bị triệu tập với tư cách nghi phạm trong cuộc điều tra liên quan đến quy trình bổ nhiệm HLV trưởng của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Cảnh sát tập trung làm rõ cách Hong được đưa vào danh sách ứng viên, cũng như toàn bộ quy trình dẫn đến quyết định bổ nhiệm cuối cùng. Ngoài phần điều tra về các cáo buộc trong đơn tố giác, cơ quan chức năng cũng thu thập lời khai liên quan đến toàn bộ quá trình tuyển chọn HLV.

Hong Myung-bo bị tố cáo cùng cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng và một số quan chức khác với các cáo buộc cản trở công việc, gây thiệt hại tài sản trong khi thi hành nhiệm vụ, cưỡng ép và đe dọa.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo cho rằng KFA đã vi phạm điều lệ và quy định điều hành đội tuyển quốc gia trong quá trình bổ nhiệm Hong vào tháng 7/2024. Sau đó, nhiều tổ chức công dân tiếp tục gửi đơn, khiến số vụ việc liên quan đến KFA được điều tra tăng lên 9.

Việc Hàn Quốc dưới thời Hong Myung-bo bị loại ngay vòng bảng World Cup 2026 đẩy tương lai vị HLV Hong Myung-bo vào khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Trước khi được chuyển lên Sở Cảnh sát Seoul, vụ án do Sở Cảnh sát quận Jongno phụ trách trong gần hai năm nhưng chưa đưa ra kết luận. Hồ sơ sau đó được chuyển sang đơn vị điều tra tài chính vì tính chất nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng lớn.

Sau khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát đã lần lượt lấy lời khai của cựu thành viên Ủy ban Tăng cường Sức mạnh Đội tuyển Park Joo-ho cùng nhiều quan chức KFA. Trọng tâm điều tra là xác định liệu quy trình bổ nhiệm Hong Myung-bo có tuân thủ điều lệ của KFA và quy định điều hành đội tuyển quốc gia hay không.

Diễn biến mới nhất cho thấy cuộc điều tra đã bước sang giai đoạn quan trọng, khi Hong Myung-bo chính thức trở thành nghi phạm của một trong những vụ bê bối gây tranh cãi nhất bóng đá Hàn Quốc nhiều thập kỷ qua.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.