Hình ảnh Hàn Quốc trong ngày hè nóng nhất lịch sử

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Seoul đang phải đối phó với cảnh báo "sóng nhiệt nghiêm trọng" đầu tiên trong lịch sử, trong bối cảnh Hàn Quốc phải gánh chịu hậu quả của đợt nắng nóng khiến nhiệt độ cả nước ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, The Guardian đưa tin. Trước đó, hôm 2/8, thành phố Yangsan (tỉnh Gyeongsang Nam) ghi nhận kỷ lục nắng nóng chưa từng có với nhiệt độ 42,5 độ C - mức cao nhất được ghi nhận trong 122 năm quan sát thời tiết. Hiện tại, đợt nắng nóng đang dịch chuyển về phía Tây, tiến gần đến thủ đô với hơn 9 triệu người.
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Hôm 3/8, khi nhiệt độ Seoul ở mức cảnh báo, nhiều gia đình đã đưa con cái đến suối Cheonggye để giải nhiệt. "Mức nhiệt 40 độ C không phải là con số chúng ta thường thấy ở Hàn Quốc, nhưng giờ thì dường như nó xảy ra thường xuyên", Park Jin-woo (39 tuổi), người đưa các con đến đây vui chơi, nói với Reuters. Ông Lee Jub-young (43 tuổi), cư dân Seoul, nói rằng thời tiết nắng nóng đã biến những chiếc ô trở thành vật dụng thiết yếu chứ không còn là phụ kiện thời trang nữa. "Cuộc khủng hoảng khí hậu này đã trở thành điều mà người dân có thể cảm nhận trực tiếp", ông nhấn mạnh.
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Tối 4/8, tình trạng mất điện tại nhiều khu chung cư trên khắp khu vực Seoul và vùng ngoại thành do người dân sử dụng quá khả năng cung cấp của lưới điện địa phương. Không thể dùng quạt hay điều hòa, nhiều người phải ngủ lại trong ôtô và các cơ sở công cộng trước khi điện được nối lại. Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc cho biết sự cố mất điện dường như bắt nguồn từ trục trặc trong hệ thống dây điện và thiết bị biến áp bên trong tòa nhà, gây ra bởi sự gia tăng đột biến lượng điện tiêu thụ trong đợt nắng nóng. Nhiều người dân đã tập trung tại hồ Cheonggyecheon ở quận Jongno, trung tâm Seoul để tránh nóng. Ảnh: News1.
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Ngày 28/7, khi đợt nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn, màn hình tại Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc ở quận Dongjak, Seoul hiển thị nhiệt độ hiện tại (bên trái) và nhiệt độ cảm nhận. Ảnh: Yonhap.
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Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, kể từ tháng 5, Hàn Quốc đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng và hơn 2.000 người được điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng.
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Phát biểu tại cuộc họp hôm 4/8, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi các quan chức thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống thường nhật của người dân và kiểm tra hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao. "Chúng ta cần nỗ lực để cải tổ căn bản hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia, vì hiện tượng thời tiết cực đoan này đang trở nên bình thường", ông Lee nói.
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Chính quyền Seoul cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào hôm 3/8 và đưa ra các biện pháp để đối phó với nắng nóng và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe. Đây là lần đầu tiên thủ đô Hàn Quốc chứng kiến cảnh báo sóng nhiệt nghiêm trọng theo hệ thống mới được thiết lập trong năm nay, khi chính phủ tìm cách cải thiện khả năng ứng phó với nhiệt độ tăng cao. Các y tá đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tối đa 63.000 cư dân được coi là dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người cao tuổi và người khuyết tật hoặc mắc bệnh mạn tính.
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Giữa nắng nóng kỷ lục, các khu vực hồ bơi và công viên nước thu hút đông đảo người dân đến vui chơi và tránh nóng.
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Theo hình ảnh được chụp ngày 4/8, nắng nóng đã khiến một hồ chứa nước ở Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang cạn khô, nứt nẻ. Cảnh báo sóng nhiệt khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động ngoài trời như làm nông, thể thao và làm việc tại các công trường xây dựng.
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Hạn hán nghiêm trọng đã khiến một số cộng đồng nông thôn đối mặt với nguy cơ thiếu nước. Huyện Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang báo cáo mực nước các hồ chứa giảm xuống mức nguy hiểm, buộc chính quyền phải điều động xe chở nước và phân phát nước đóng chai. Nắng nóng đã khiến hàng chục nghìn con cá bơn nuôi ở Jeju cùng gia súc khác ở các tỉnh Nam Gyeongsang và Gangwon bị chết, cho thấy thiệt hại kinh tế ngày càng gia tăng do một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố
Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.