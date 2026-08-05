Hình ảnh Hàn Quốc trong ngày hè nóng nhất lịch sử

Hôm 3/8, khi nhiệt độ Seoul ở mức cảnh báo, nhiều gia đình đã đưa con cái đến suối Cheonggye để giải nhiệt. "Mức nhiệt 40 độ C không phải là con số chúng ta thường thấy ở Hàn Quốc, nhưng giờ thì dường như nó xảy ra thường xuyên", Park Jin-woo (39 tuổi), người đưa các con đến đây vui chơi, nói với Reuters. Ông Lee Jub-young (43 tuổi), cư dân Seoul, nói rằng thời tiết nắng nóng đã biến những chiếc ô trở thành vật dụng thiết yếu chứ không còn là phụ kiện thời trang nữa. "Cuộc khủng hoảng khí hậu này đã trở thành điều mà người dân có thể cảm nhận trực tiếp", ông nhấn mạnh.