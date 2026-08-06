Hiểu đúng về hệ miễn dịch để chăm sóc sức khỏe đúng cách

Hệ miễn dịch khỏe mạnh không được tạo ra bởi liệu pháp cấp tốc, mà đến từ cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách mỗi ngày và bền vững từ bên trong.

Hệ miễn dịch không vận hành theo quy tắc “càng nhồi càng tốt”, mà cần được nuôi dưỡng cân bằng thông qua lối sống lành mạnh với thói quen nhỏ mỗi ngày.

Hiểu đúng về những ngộ nhận khi tăng đề kháng

Cải thiện hệ miễn dịch để duy trì sức khỏe lâu dài là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng. Song, không ít người muốn hệ miễn dịch khỏe lên nhanh chóng mà theo đuổi liệu pháp cấp tốc, ít hiệu quả hoặc thậm chí gây hại cơ thể.

Kể từ khi biết đến trào lưu detox nhằm tăng đề kháng trên mạng xã hội, Mai Châu (27 tuổi, Hà Nội) cho biết đã uống “chanh liều cao” liên tiếp nhiều tuần, thậm chí uống nước cốt chanh khi bụng đói mỗi sáng. Trái với kỳ vọng, Châu kể bản thân đã mắc chứng đau dạ dày và rối loạn điện giải, dẫn đến suy nhược cơ thể.

Tin vào thực phẩm đơn lẻ và bổ sung chanh, gừng, nấm dược liệu cũng là hiểu nhầm sức khỏe phổ biến ở nhiều người. Ngoài thực phẩm, một số người còn tìm đến phương pháp phản khoa học như uống magie hoặc kẽm liều cao, thuốc bổ không rõ nguồn gốc để kích hệ miễn dịch “chín ép”, mà không lường đến tác hại.

Bổ sung vitamin không đúng cách dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo Đại học Y Harvard (Mỹ), ý tưởng “tăng nhanh miễn dịch” nghe hấp dẫn, song việc hiện thực hóa lại khó khăn và chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục, bởi hệ miễn dịch là mạng lưới phức tạp. Các nhà khoa học đến nay vẫn còn nhiều điều chưa biết về mức độ phức tạp và mối liên hệ mật thiết giữa phản ứng miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên dựa vào thực phẩm riêng lẻ, liệu pháp giải độc, thực phẩm chức năng dạng uống hoặc truyền để cải thiện hệ miễn dịch.

Điều hệ miễn dịch thực sự cần

Thay vì tìm kiếm giải pháp tăng đề kháng tức thời, Đại học Y Harvard khuyến nghị nuôi dưỡng hệ miễn dịch cân bằng và hài hòa. Biện pháp phòng vệ đầu tiên và hiệu quả là xây dựng lối sống lành mạnh từ thói quen mỗi ngày như ăn nhiều rau củ quả, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, giữ cân nặng hợp lý, tránh thuốc lá và rượu, giảm thiểu căng thẳng, chủng ngừa vaccine và tránh tiếp xúc nguồn nhiễm trùng.

Một số bằng chứng thực nghiệm cho thấy thiếu hụt kẽm, selen, sắt, đồng, axit folic và các vitamin A, B6, C và E sẽ làm thay đổi phản ứng miễn dịch của tế bào. Do đó, nếu chế độ ăn không cung cấp đủ vi chất cần thiết, việc bổ sung vitamin và khoáng chất tổng hợp có thể hỗ trợ cho sức khỏe. Lưu ý, việc dùng liều lượng lớn một loại vitamin đơn lẻ sẽ không mang lại lợi ích như vậy.

Chỉ cần tìm hiểu thông tin, bạn có thể so sánh thành phần, hàm lượng, xuất xứ và uy tín thương hiệu của sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất trước khi lựa chọn.

Bổ sung vitamin đúng cách giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi, phòng tránh bệnh tật.

Một trong những sản phẩm được chú ý hiện nay là Bocalex Multi vị cam và Bocalex Multi Tropical Flavor hương trái cây nhiệt đới - bộ đôi sản phẩm được thương hiệu thông tin là có thể hỗ trợ đề kháng, giảm mệt mỏi của Dược Hậu Giang. Một viên sủi pha nước cung cấp 8 vi chất thiết yếu (vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, axit folic và biotin), góp phần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Dạng viên sủi pha nước giúp việc bổ sung vi chất trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh công thức và 2 lựa chọn hương vị, dạng viên sủi pha nước giúp việc bổ sung vi chất trở nên thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Với người có chế độ ăn chưa cân đối hoặc lịch trình bận rộn, sản phẩm bổ sung vitamin có thể là lựa chọn để bổ sung thêm vi chất khi cần, bên cạnh chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh.

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.