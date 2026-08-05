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Thể thao

Herve Renard dẫn dắt đội tuyển thứ ba chỉ trong vài tháng?

  • Thứ tư, 5/8/2026 10:52 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sau Saudi Arabia và Tunisia, Herve Renard chuẩn bị có thêm thử thách mới khi trở lại dẫn dắt Bờ Biển Ngà sau 11 năm chia tay đội tuyển.

Renard chuẩn bị trở lại dẫn dắt Bờ Biển Ngà. Ảnh: Reuters.

Theo RMC Radio, Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà sắp hoàn tất thỏa thuận với Renard. Dự kiến trong vài ngày tới, nhà cầm quân 57 tuổi sẽ ký hợp đồng để ngồi vào ghế nóng của “Những chú voi”.

Đây là lần thứ hai Renard dẫn dắt Bờ Biển Ngà. Trước đó, ông từng tạo dấu ấn lớn khi giúp đội bóng này vô địch Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2015. Sau 11 năm, Renard trở lại với nhiệm vụ đưa đội tuyển từng lên ngôi châu lục tìm lại vị thế.

Quyết định bổ nhiệm Renard được đưa ra sau khi Bờ Biển Ngà chia tay HLV Emerse Fae. Tại World Cup 2026, đội bóng châu Phi dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại 1-2 trước Na Uy. Sau giải, Fae quyết định ra đi, không gia hạn hợp đồng như kế hoạch ban đầu.

Trước khi trở lại Bờ Biển Ngà, Renard trải qua giai đoạn bận rộn chỉ trong vài tháng. Ông rời Saudi Arabia hồi tháng 4, sau đó nhận lời dẫn dắt Tunisia hai trận trong giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 nhằm hỗ trợ đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong chưa đầy nửa năm, Renard lần lượt làm việc với ba đội tuyển khác nhau. Đây được xem là trải nghiệm huấn luyện đáng nhớ của nhà cầm quân từng vô địch CAN cùng Zambia năm 2012.

Thử thách đầu tiên của Renard cùng Bờ Biển Ngà sẽ là chiến dịch vòng loại CAN 2027 để giành vé đến với giải đấu tổ chức tại Kenya, Uganda và Tanzania. Đội bóng này sẽ bước vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác trong bảng C là Ghana, Somalia và Gambia.

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Đào Trần

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