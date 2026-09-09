Hạo Khang đọc sách để hoá thân thành cậu bé trầm cảm

Từ "Đắc nhân tâm" đến "Hạ đỏ", Hạo Khang cho biết mỗi cuốn sách đến với cậu từ một sự tò mò khác nhau. Việc đọc cũng giúp cậu hiểu hơn về nhân vật mình đảm nhận.

Hạo Khang là một trong những gương mặt trẻ xuất hiện khá thường xuyên trên màn ảnh Việt vài năm gần đây. Được biết đến từ khi còn là diễn viên nhí trong Đất rừng phương Nam, cậu sau đó tiếp tục góp mặt trong Ngày xưa có một chuyện tình, Đèn âm hồn và Con kể ba nghe.

Gần đây, Hạo Khang tiếp tục xuất hiện trong Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đảm nhận vai Phú Quý ở giai đoạn dậy thì. Sau một số dự án liên tiếp, diễn xuất của cậu ngày càng được ghi nhận, nhất là ở sự tự nhiên và cách thể hiện những chuyển biến tâm lý phù hợp với độ tuổi nhân vật.

Ở tuổi 16, Hạo Khang vẫn đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và tìm cho mình cách tiếp cận phù hợp với từng vai diễn. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews mới đây, cậu có dịp chia sẻ thêm về việc làm nghề, thói quen, và đặc biệt là mối quan hệ với những cuốn sách đã đồng hành cùng mình trong quá trình trưởng thành.

Yêu thích những cuốn sách có yếu tố phiêu lưu

Hạo Khang cho biết thói quen đọc của cậu phần nào chịu ảnh hưởng từ gia đình. Khoảng 4-5 năm trước, cậu được ba giới thiệu Đắc nhân tâm.

Diễn viên trẻ thừa nhận hiện không còn nhớ quá rõ từng nội dung trong sách, nhưng ấn tượng còn lại là cách tác phẩm giúp cậu chú ý hơn đến hành vi của người khác và thử lý giải họ đang suy nghĩ điều gì.

Hạo Khang cho biết thói quen đọc sách của cậu phần nào chịu ảnh hưởng từ gia đình.

Hạo Khang cho biết yếu tố đầu tiên khiến cậu muốn đọc một cuốn sách đôi khi chỉ đơn giản nằm ở tên gọi. “Lúc đó em không hiểu ba chữ ‘Đắc nhân tâm’ nghĩa là gì nên thấy tò mò. Cuốn sách khá dày nhưng em cứ đọc liên tục cho đến hết. Bây giờ hỏi vì sao bị cuốn như vậy thì em cũng không nhớ rõ nữa”, cậu kể.

Với những cuốn sách khác, cảm giác tò mò ban đầu cũng tương tự. Hạo Khang thường chú ý đến những cái tên khiến cậu chưa thể hình dung ngay nội dung bên trong, từ đó muốn tìm hiểu xem câu chuyện thực sự nói về điều gì. Sự tò mò này đôi khi trở thành lý do đầu tiên khiến cậu mở một cuốn sách và tiếp tục đọc.

Hiện tại, Hạo Khang cho biết không đọc sách nhiều vì bận bịu với việc học và diễn xuất. Dù vậy, những lúc rảnh, cậu thường tìm đến các tác phẩm thiên về kể chuyện, nhẹ nhàng và dễ tiếp cận. Trong số đó, Hạ đỏ của Nguyễn Nhật Ánh từng khiến cậu đặc biệt hứng thú.

“Lúc đó hình như em chán quá, không có gì làm nên xuống tìm thử xem có cuốn nào vui không. Em thấy Hạ đỏ, trước đó cũng nghe mọi người trên mạng nhắc nhiều nên lấy ra đọc. Ban đầu đọc vài trang rồi định học tiếp, nhưng một lúc lại lấy ra đọc nữa. Cuối cùng em đọc hết trong khoảng hai ngày trên lớp”, Hạo Khang nhớ lại.

Theo cậu, sức hút của Hạ đỏ nằm ở hành trình nhân vật về quê, làm quen với những người mới và trải qua nhiều câu chuyện. Chất phiêu lưu trong tác phẩm cũng khá gần với sở thích của Hạo Khang từ nhỏ.

“Em thích những thứ có tính phiêu lưu một chút. Hồi nhỏ em thích xem những phim về sinh tồn, kiểu băng rừng, băng suối, tự dựng lều rồi ngủ lại. Những câu chuyện như vậy khiến em thấy thú vị”, cậu nói.

Nam diễn viên trẻ yêu thích những tác phẩm có yếu tố kể chuyện, phiêu lưu và dễ tiếp cận.

Đọc sách để hiểu người trầm cảm

Trong quá trình chuẩn bị cho vai Minh trong Con kể ba nghe, Hạo Khang được đạo diễn Đỗ Quốc Trung gợi ý tìm đọc những cuốn sách và tài liệu xoay quanh trầm cảm, sức khỏe tâm lý. Theo cậu, những kiến thức và trường hợp được đề cập giúp bản thân hình dung rõ hơn trạng thái, suy nghĩ cũng như cách nhân vật có thể phản ứng trước từng tình huống.

Hạo Khang cho biết trước đó, cậu chưa từng tiếp xúc sâu với chủ đề này. Vì vậy, việc tìm hiểu thêm các nguồn tư liệu trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn.

Việc đọc tài liệu về trầm cảm giúp Hạo Khang chuẩn bị kỹ hơn cho vai Minh trong Con kể ba nghe.

Trong giai đoạn nhập vai, Hạo Khang chủ động ít nói, hạn chế giao tiếp và khép mình hơn thường ngày. Cậu cũng báo trước với gia đình rằng đây là một nhân vật có tâm lý nặng. “Ba mẹ cũng hơi lo vì từng nghe chuyện có diễn viên bị cuốn vào vai rồi khó thoát ra. Nhưng em may mắn vì luôn có gia đình ở bên nên cuối cùng cũng không sao”, cậu kể.

Bên cạnh đó, Hạo Khang từng có cơ hội trò chuyện với một người bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý. Câu chuyện đến đúng thời điểm cậu chuẩn bị cho Con kể ba nghe, giúp diễn viên trẻ có thêm những quan sát thực tế.

Cậu kể đã chủ động tìm gặp, hỏi thăm và trò chuyện với người bạn. Qua đó, Hạo Khang nhận ra có những người dù đang chịu nhiều áp lực nhưng lại gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc.

“Bạn không biết phải nói thế nào để người khác hiểu vấn đề của mình. Lúc đó em mới cảm nhận rõ hơn rằng những khó khăn về tâm lý có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của một người. Nhìn bạn như vậy, em thấy buồn và thương”, Hạo Khang chia sẻ.

Từ trải nghiệm này, cậu cho rằng điều một người đang gặp khó khăn về tâm lý cần trước hết là cảm giác được đồng hành. Theo Hạo Khang, người bên cạnh không nhất thiết phải lập tức đưa ra lời khuyên hay tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi, chỉ cần ngồi lại, lắng nghe và trò chuyện một cách nhẹ nhàng cũng có thể giúp đối phương cảm thấy mình không bị bỏ lại một mình.