Hàng nghìn cư dân, du khách thắp nguyện ước mùa Vu Lan tại Waterpoint

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“Con mong ông bà, ba mẹ luôn khỏe mạnh, để năm nào nhà mình cũng được quây quần bên nhau” là một trong hàng trăm nguyện ước mà cư dân nhí ở Waterpoint gửi gắm vào bảng “Chuông gió ước nguyện” tại Làng Văn hóa Việt Nhật dịp Lễ hội Hoa đăng. Diễn ra từ 14h đến 19h ngày 23/8 và 24/8, sự kiện quy tụ hàng nghìn cư dân, khách tham dự, cùng đón mùa Vu Lan qua những trải nghiệm gắn kết nhiều thế hệ.
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Không dừng lại ở một ngày hội cuối tuần, đây còn là dịp để mỗi thành viên gác lại nhịp sống riêng, cùng hiện diện bên nhau và tạo nên nhiều ký ức chung với cả gia đình. Hoạt động níu chân nhiều gia đình có con nhỏ là khu trò chơi dân gian với trò bịt mắt đập trống, lật trúc xanh, thảy vòng cổ vịt… Tiếng cười, hò reo và những màn so tài đầy hào hứng khiến khu trò chơi luôn rộn ràng niềm vui. Đến đây, ông bà như tìm lại một phần tuổi thơ, còn con trẻ lần đầu biết đến các trò chơi từng theo chân cha mẹ lớn lên.
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Rời khu trò chơi dân gian, các gia đình tiếp tục trải nghiệm những hoạt động nhẹ nhàng, mang đậm nét đẹp văn hóa xứ Phù Tang. Từ khoác lên mình bộ kimono, thưởng thức trà đạo đến thư giãn tại khu chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn tuổi, mỗi thành viên đều tìm thấy một hoạt động phù hợp cho riêng mình. Sau cùng, trong không gian đậm chất Nhật, bên chén trà thơm và chiếc bánh nhỏ, cả nhà có dịp quây quần trò chuyện, tận hưởng trọn vẹn buổi chiều bên nhau.
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Trong hành trình ấy, “Chuông gió ước nguyện” trở thành một trong những điểm dừng giàu cảm xúc. Các em nhỏ cùng ngồi lại, tự tay trang trí những chiếc chuông gió và viết lên đó lời chúc, điều ước dành cho người thân. Đúng với tinh thần báo hiếu của mùa Vu Lan, có những bạn nhỏ lần đầu nắn nót viết một lời chúc sức khỏe cho ông bà và cha mẹ, cũng là lần đầu hiểu rằng biết ơn, yêu thương đều có thể nói ra thành lời. Nguyện ước của các con có thể khác nhau, song đều gặp nhau ở một điều giản dị: Mong những người mình yêu thương luôn bình an và phút giây sum vầy nối dài mãi.
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Hành trình tiếp tục nối dài qua khu ẩm thực - điểm đến để cả nhà cùng dừng chân nạp năng lượng sau những giờ vui chơi sôi nổi. Rất nhiều gian hàng từ gánh chè dân gian, kim sa lấp lánh, cuốn là ghiền đến ăn vặt tuổi thơ, trạm giải khát… kết hợp tạo nên “bản đồ ẩm thực” nhiều màu sắc. Đặc biệt, việc mua món ăn bằng những chiếc lá được thiết kế riêng cho sự kiện mang đến trải nghiệm thú vị, đồng thời gợi nhớ nét văn hóa mộc mạc, gần gũi của phiên chợ quê.
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Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn người cùng quy tụ ở công viên ven sông để thả đèn hoa đăng, gửi lời nguyện ước. Điều mỗi người lặng lẽ viết ra trên chiếc chuông gió, giờ tiếp tục được gửi đi cùng ánh sáng rực rỡ, mang theo thông điệp về tình yêu thương và lòng biết ơn giữa các thế hệ.
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Khoảnh khắc hàng trăm ngọn đèn tỏa sáng lung linh, nhẹ trôi trên mặt nước khiến không ít cư dân lặng đi vì xúc động. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường - được kề cận bên nhau, được sẻ chia mọi nỗi niềm - trong thời khắc ấy bỗng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của mùa Vu Lan mà Nam Long muốn trao gửi đến hàng nghìn cư dân và du khách tham dự.
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Lễ hội Hoa đăng là “điểm chạm” tiếp theo trên hành trình kiến tạo và lan tỏa giá trị thực của khu đô thị tích hợp Waterpoint. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, nhưng cùng chung mục đích giúp cư dân có cơ hội giao lưu, sẻ chia và kết nối. Đó cũng là cách triết lý giá trị thực được hiện thực hóa tại khu đô thị tích hợp Waterpoint. Những giá trị ấy không thể hiện hết trên bản vẽ, nhưng được bồi đắp từng ngày qua từng khoảnh khắc gặp gỡ, sự gắn kết và cảm thức thuộc về, qua đó kiến tạo nên một “thành phố bên sông” Waterpoint giàu bản sắc.