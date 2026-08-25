Hàng nghìn cư dân, du khách thắp nguyện ước mùa Vu Lan tại Waterpoint

Trong hành trình ấy, “Chuông gió ước nguyện” trở thành một trong những điểm dừng giàu cảm xúc. Các em nhỏ cùng ngồi lại, tự tay trang trí những chiếc chuông gió và viết lên đó lời chúc, điều ước dành cho người thân. Đúng với tinh thần báo hiếu của mùa Vu Lan, có những bạn nhỏ lần đầu nắn nót viết một lời chúc sức khỏe cho ông bà và cha mẹ, cũng là lần đầu hiểu rằng biết ơn, yêu thương đều có thể nói ra thành lời. Nguyện ước của các con có thể khác nhau, song đều gặp nhau ở một điều giản dị: Mong những người mình yêu thương luôn bình an và phút giây sum vầy nối dài mãi.