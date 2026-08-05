Hai thủ môn cùng lúc rời MU

MU tiến hành cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ khi hai thủ môn Altay Bayindir và Radek Vitek đồng loạt chia tay sân Old Trafford.

Bayindir rời MU để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận cả hai thương vụ. Bayindir gia nhập Celta Vigo theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải. Thỏa thuận kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 4 triệu euro, dù mức phí cuối cùng có thể thay đổi theo số lần ra sân của thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ.

"Quỷ đỏ" bật đèn xanh để Bayindir sang Tây Ban Nha kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng. Đây được xem là cơ hội để thủ môn 28 tuổi tìm kiếm suất bắt chính thường xuyên sau quãng thời gian chủ yếu dự bị tại Old Trafford.

Trong khi đó, MU đạt thỏa thuận bán Radek Vitek cho Middlesbrough. Thương vụ có tổng giá trị lên tới 14 triệu bảng, bao gồm các khoản thưởng. Tuy nhiên, khoản phí ban đầu chỉ vào khoảng 7 triệu bảng, phần còn lại phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung.

Dù chấp nhận để Vitek ra đi, MU vẫn cài hàng loạt điều khoản nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài. Đội chủ sân Old Trafford sẽ giữ 35% giá trị bán lại, đồng thời sở hữu điều khoản ưu tiên mua lại nếu thủ môn người CH Czech chuyển sang CLB khác trong tương lai. Ban lãnh đạo MU đánh giá rất cao tiềm năng của Vitek. Tuy nhiên, sau mùa giải thi đấu thành công theo dạng cho mượn tại Bristol City, thủ môn 22 tuổi mong muốn được ra sân thường xuyên thay vì tiếp tục đóng vai trò dự bị.

Việc Bayindir và Vitek cùng rời Old Trafford cho thấy MU đang tiếp tục tinh gọn đội hình ở vị trí thủ môn. Trước đó, Andre Onana cũng gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

Hiện tại, Senne Lammens là thủ môn số một của MU.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.