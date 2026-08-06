Hai anh em gốc Việt được chú ý vì nói tiếng Quảng Bình trôi chảy

Với ngoại hình có nhiều nét phương Tây, James và Maily được chú ý trên MXH khi có thể nói giọng Quảng Bình trôi chảy. Đằng sau đó là hành trình giữ gìn nguồn cội của gia đình.

Hai anh em gốc Việt nói tiếng Quảng Bình Trên kênh TikTok có 70.000 người theo dõi, anh em James và Maily - mang hai dòng máu Việt Nam và Australia - chia sẻ video nói giọng Quảng Bình quê hương mẹ, hút triệu lượt xem.

James Agnew (tên thân mật là Dêm, sinh năm 2007) và Maily Phan (bé Mai, sinh năm 2009) có mẹ là người Việt Nam, bố mang quốc tịch Australia. Nhờ gốc gác của mẹ, hai anh em (hiện sống ở Australia) có thể nói giọng Quảng Bình mượt mà và được nhận xét là như người sống ở địa phương.

Trên kênh TikTok có 70.000 lượt theo dõi, James và Maily vừa trở lại làm nội dung nói tiếng Việt tử cuối tháng 7. Chỉ trong một tuần, 4/6 video thu hút 1,4-3,8 triệu lượt xem, chiếm được nhiều thiện cảm của dân mạng Việt Nam. Đằng sau đó là tình yêu với nguồn cội mà mẹ kiên trì vun đắp cho hai anh em qua nhiều năm tháng.

Hướng về nguồn cội

James sinh ra tại Đà Lạt và cùng gia đình sang Australia sinh sống từ khi anh 11 tháng tuổi. Cô em gái Maily chào đời tại xứ sở kangaroo. Khi Maily tròn 4 tuổi, bố mẹ quyết định đưa cả nhà về Việt Nam sinh sống để các con có cơ hội hiểu về nguồn cội của mình.

"Mẹ tôi không muốn các con khi trở về quê hương, đứng trước mặt ông bà ngoại mà lại trở thành những đứa trẻ xa lạ, không thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ", James chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Gia đình James và Maily dừng chân tại Quảng Bình - quê hương của mẹ, và mở một khu nghỉ dưỡng nhỏ. Hai anh em trải qua tuổi thơ êm đềm tại đây, theo học trường tư cho đến hết cấp 2, rồi cùng gia đình trở lại Australia định cư.

Khoảng thời gian 11 năm sinh sống, học tập và gắn bó với thầy cô, bạn bè ở Việt Nam là nền tảng giúp hai anh em nói được tiếng Việt trôi chảy.

"Mẹ luôn dặn hai anh em là dù có đi đâu hay sống ở nước nào, cũng không được quên mình là người Việt Nam", James bộc bạch.

Bà Phan Thị Hồng Thắm - mẹ của James và Maily - luôn đồng hành với các con trong quá trình học tiếng Việt.

Khi quay trở lại Australia, bà Phan Thị Hồng Thắm - mẹ của James và Maily - lo lắng môi trường tiếng Anh bao quanh từ trường học đến xã hội dễ khiến hai anh em quên đi tiếng mẹ đẻ.

Bởi vậy, người mẹ kiên trì áp dụng quy tắc với các con: bước qua cánh cửa nhà là phải nói tiếng Việt, đặc biệt là chất giọng Quảng Bình mộc mạc của quê hương.

Không chỉ giữ gìn ngôn ngữ, những món ăn đậm vị miền Trung, các phong tục ngày Tết hay thói quen sinh hoạt gia đình vẫn được duy trì trọn vẹn trong ngôi nhà của anh em James và Maily tại Australia.

"Tôi duy trì thói quen nói tiếng Việt với Maily, với mẹ và bạn bè người Việt. Gia đình tôi vẫn đón Tết Nguyên đán, lì xì đầu năm, nấu những món ăn Việt và sum họp cùng nhau trong những ngày lễ", James chia sẻ.

Hai quê hương

Càng lớn, James và Maily càng hiểu hơn giá trị của những ngày tháng được mẹ rèn giũa tiếng Việt. Việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng bắt đầu từ đó.

Ban đầu, hai anh em chia sẻ clip về những trò chơi ngày bé, loạt câu nói "kinh điển" của các bậc cha mẹ Việt Nam, món ăn quen thuộc, phong tục mà người Việt đã quá quen thuộc đến mức đôi khi không nhận ra chúng đặc biệt đến thế nào. Càng làm, họ càng nhận ra rằng những câu chuyện rất đời thường ấy lại có khả năng kết nối mọi người.

"Có những khán giả nói rằng họ nhìn thấy tuổi thơ của chính mình trong các video của anh em tôi. Có những người Việt đang sống xa quê chia sẻ nhờ kênh của chúng tôi, họ cảm thấy gần Việt Nam hơn, nhớ quê hương và ngày tháng thơ bé. Đó cũng chính là điều khiến tôi và em gái muốn tiếp tục", James chia sẻ.

Hai anh em James và Maily từng sống ở Việt Nam 11 năm nên có thể nói được giọng Quảng Bình quê hương mẹ.

Từ những ký ức tuổi thơ, nội dung của James và Maily dần mở rộng sang những sự kiện đang diễn ra tại Việt Nam, các xu hướng trên mạng xã hội, Tết và những phong tục truyền thống, cũng như những nét văn hoá đặc trưng của người Việt.

Chất giọng Quảng Bình được sử dụng trong các clip không chỉ là cách hai em lưu giữ kỷ niệm gia đình, mà còn thể hiện sự tự hào về dòng máu Việt Nam đang chảy trong mình.

"Mỗi lần làm video bằng tiếng Quảng Bình được mọi người khen, tôi thấy vui lắm vì biết mình đã làm được điều mẹ luôn mong muốn", Maily trải lòng.

Bên cạnh đó, hai anh em còn chia sẻ cuộc sống tại Australia và những khác biệt thú vị về giáo dục, công việc, ẩm thực, văn hóa so với Việt Nam, cho đến những điều rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Qua góc nhìn của hai người trẻ đã trải nghiệm cả hai nền văn hóa, những khác biệt ấy không nhằm so sánh nơi nào tốt hơn, mà đơn giản là để mọi người hiểu nhau hơn và nhìn thấy điều thú vị ở cả hai môi trường.

Gia đình của James và Maily khi còn ở Việt Nam.

Chia sẻ về những clip nói tiếng Quảng Bình và giới thiệu văn hóa Việt của các con, bà Phan Thị Hồng Thắm cho biết nếu một video có thể khiến người xa quê bật cười vì nhớ lại câu nói quen thuộc của mẹ, làm một bạn trẻ cảm thấy tự hào về văn hóa Việt, hay đơn giản gợi nhớ hương vị một món ăn ngày Tết... thì với các con của bà, điều đó đã rất có ý nghĩa.

"Với các con tôi, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ. Đó là tiếng nói của mẹ, của ông bà, là sợi dây kết nối hai đứa với quê hương. Dù sống ở Australia nhiều hơn, trong tim hai anh em vẫn luôn có một vị trí đặc biệt dành cho Việt Nam", bà tự hào chia sẻ.