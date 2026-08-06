Greenwood tỏa sáng ở Champions League

Tân binh Mason Greenwood góp công giúp Fenerbahce tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng play-off UEFA Champions League.

Greenwood ghi bàn đầu tiên cho Fenerbahce.

Rạng sáng 6/8, Fenerbahce giành chiến thắng 2-0 trước Sturm Graz ở trận lượt đi vòng loại thứ ba UEFA Champions League trên sân nhà Sukru Saracoglu. Điểm nhấn của trận đấu là màn tỏa sáng của tân binh Mason Greenwood.

Phút 45, từ tình huống phối hợp đá phạt góc ngắn với Marco Asensio, Greenwood tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành, ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước hai bàn. Trước đó, Anderson Talisca là người mở tỷ số cho Fenerbahce ngay phút thứ 9.

Sang hiệp hai, Sturm Graz chơi quyết tâm hơn nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Fenerbahce. Đội trưởng Milan Skriniar có pha can thiệp chuẩn xác để từ chối cơ hội ghi bàn của Seedy Jatta, trong khi thủ môn Daniil Khudyakov phải liên tục trổ tài trước những pha dứt điểm của Talisca nhằm ngăn cách biệt bị nới rộng.

Dù không thể ghi thêm bàn, chiến thắng 2-0 vẫn mang đến lợi thế rất lớn cho Fenerbahce trước chuyến làm khách trên đất Áo ở trận lượt về. Sau trận đấu, Greenwood nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ Fenerbahce khi nhanh chóng hòa nhập và để lại dấu ấn dưới màu áo đội bóng mới.

Hôm 15/7, Fenerbahce công bố chiêu mộ Greenwood theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Thương vụ có giá 39 triệu euro, được thanh toán thành ba đợt trong ba năm. Tiền đạo người Anh được cho là nhận mức lương ròng từ 7 đến 8 triệu euro mỗi mùa.

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