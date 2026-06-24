Giúp trẻ phòng chống đuối nước và ứng phó nguy hiểm mùa hè

Mùa hè là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một số sách kỹ năng giúp trẻ học phòng chống đuối nước và ứng phó nguy hiểm.

Khi năm học khép lại, nhiều học sinh bước vào kỳ nghỉ hè với những chuyến về quê, những buổi vui chơi ngoài trời hay các hoạt động dưới nước. Đây cũng là giai đoạn nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng, trong đó đuối nước luôn là một trong những mối lo lớn đối với nhiều gia đình.

Không chỉ ở bãi biển hay hồ bơi, tai nạn đuối nước còn có thể xảy ra tại ao, hồ, sông, suối, kênh rạch hoặc những vùng ngập nước gần nơi trẻ sinh sống.

Bên cạnh việc giám sát và đồng hành cùng con, phụ huynh có thể tham khảo 4 cuốn sách kỹ năng sau đây, giúp trẻ nhận diện nguy hiểm và trang bị kỹ năng tự bảo vệ an toàn.

Đầu tiên là cuốn 30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước tập trung vào một trong những nguy cơ thường được nhắc đến mỗi dịp hè. Cuốn sách được biên soạn với sự cố vấn chuyên môn của cựu vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên, hướng tới việc trang bị cho trẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến môi trường nước.

Nội dung sách gồm 5 phần, từ kiến thức về môi trường nước và nguy cơ đuối nước đến các biện pháp phòng tránh như nhận diện biển báo nguy hiểm, lưu ý khi đi bơi, tắm biển hoặc trong mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, sách hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước qua các tình huống như chuột rút, dòng nước xiết, nước xoáy hay dòng chảy rút xa bờ.

Phần cứu đuối an toàn và sơ cứu ban đầu giới thiệu các phương pháp cứu hộ gián tiếp bằng phao, dây hoặc gậy, đồng thời hướng dẫn hô hấp nhân tạo, ép tim và những lưu ý cần tránh khi sơ cứu. Phần cuối tập trung vào kỹ năng bơi sinh tồn với các nội dung như thở, nổi và di chuyển trong nước.

4 cuốn sách giúp trẻ nhận diện nguy hiểm và trang bị kỹ năng tự bảo vệ an toàn. Ảnh: MC.

Tiếp theo là cuốn 30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy, giúp trẻ nhận diện nguy cơ cháy nổ trong đời sống hàng ngày, từ môi trường gia đình, trường học đến nơi công cộng.

Nội dung sách 5 phần, bao gồm kiến thức cơ bản về cháy, cách phòng cháy, nhận biết tín hiệu báo cháy, kỹ năng thoát nạn và các biện pháp chữa cháy ban đầu. Qua đó, trẻ được rèn luyện phản xạ an toàn, biết cách xử lý tình huống khẩn cấp và hình thành ý thức phòng ngừa từ sớm.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ đuối nước, nguy cơ cháy nổ, trẻ em trong dịp hè còn có thể gặp nhiều tình huống mất an toàn khác. Đây là hướng tiếp cận của 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với nguy hiểm.

Cuốn sách giới thiệu nhiều chủ đề như an toàn giao thông, an toàn nơi công cộng, sơ cứu vết thương, phòng tránh bạo lực học đường hay nguy cơ xâm hại... Nội dung được trình bày dưới dạng truyện tranh với hình minh họa, giúp trẻ dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Trong khi đó, 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên tai hướng dẫn cách ứng xử trong nhiều tình huống như động đất, sét đánh, mưa bão, lốc xoáy hay sạt lở. Sách gồm 9 chủ đề cùng hơn 50 lưu ý an toàn dành cho trẻ.

Từ phòng chống đuối nước đến ứng phó với những nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống, 4 cuốn sách kỹ năng mang đến cho trẻ những bài học an toàn thiết thực trong dịp hè. Quan trọng hơn, các cuốn sách này sẽ góp phần hình thành ý thức phòng ngừa và thói quen tự bảo vệ bản thân các em ngay từ nhỏ.