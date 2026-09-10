Giá trị của prebiotic tự nhiên trong đậu nành

Đậu nành được biết đến là “hạt vàng tự nhiên” nhờ nguồn dưỡng chất lành như đạm thực vật chất lượng cao, xơ và omega 3-6-9 tự nhiên.

Ngoài ra, bên trong hạt đậu nhỏ bé còn có prebiotic - nguồn dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột

Bên trong đường ruột là hệ sinh thái với hàng tỷ vi sinh vật cùng tồn tại. Trong đó, probiotic hay lợi khuẩn góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Để tồn tại và phát triển, lợi khuẩn cũng cần được nuôi dưỡng. Nếu probiotic là vi sinh vật có lợi, prebiotic chính là nguồn dinh dưỡng dành cho chúng. Theo Hiệp hội Khoa học Quốc tế về probiotic và prebiotic (ISAPP), prebiotic là cơ chất được vi sinh vật của vật chủ sử dụng có chọn lọc và mang lại lợi ích sức khỏe.

Khác probiotic là vi sinh vật sống, prebiotic là thành phần tự nhiên có trong thực phẩm. Chúng không bị tiêu hóa hoàn toàn ở đường tiêu hóa trên mà tiếp tục đi xuống đại tràng, nơi được một số lợi khuẩn sử dụng như nguồn “thức ăn”.

Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung lợi khuẩn, cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp để chúng phát triển cũng là một phần quan trọng trong chăm sóc hệ vi sinh đường ruột. Đậu nành là một trong những thực phẩm thực vật chứa thành phần tự nhiên có hoạt tính prebiotic.

Prebiotic là thành phần tự nhiên có trong thực phẩm.

Đậu nành không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa dưỡng chất prebiotic tự nhiên. Cơ thể không tiêu hóa hết chất này ngay từ dạ dày mà để chúng "đi thẳng" xuống đại tràng - nơi chúng trở thành "thức ăn" nuôi dưỡng lợi khuẩn như lactobacillus và bifidobacterium. Khi lợi khuẩn "ăn" dưỡng chất này, chúng sinh ra axit béo có lợi, góp phần giảm pH đường ruột, giúp môi trường đường ruột khỏe mạnh hơn, hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của niêm mạc ruột và giữ hệ vi sinh luôn cân bằng.

Nhờ cơ chế này, prebiotic góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột từ bên trong, mở thêm góc nhìn về giá trị dinh dưỡng của đậu nành với sức khỏe. Cùng đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ và omega 3-6-9 tự nhiên, thành phần có hoạt tính prebiotic góp phần làm phong phú thêm giá trị của “hạt vàng tự nhiên”.

Đậu nành là một trong những thực phẩm thực vật chứa thành phần tự nhiên có hoạt tính prebiotic.

Fami gìn giữ tối đa dưỡng chất từ “hạt vàng tự nhiên”

Một câu hỏi được đặt ra là liệu hoạt tính prebiotic có được duy trì khi hạt đậu nành trải qua quá trình chế biến thành sản phẩm?

Để tìm câu trả lời, PGS.TS Đặng Minh Nhật, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, cùng nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu trên sữa đậu nành Fami Green Soy không bổ sung đường, đánh giá hoạt tính prebiotic của sản phẩm thông qua chỉ số PAS (Prebiotic Activity Score).

Thử nghiệm được thực hiện với ba chủng lợi khuẩn gồm L. plantarum, B. bifidum và L. rhamnosus. Kết quả ghi nhận PAS đều đạt giá trị dương, lần lượt là 0,9; 1,09 và 1,71. Điều này cho thấy Fami Green Soy vẫn duy trì hoạt tính prebiotic sau chế biến và có khả năng nuôi dưỡng lợi khuẩn như lactobacillus, bifidobacterium.

Nghiên cứu cũng ghi nhận khi sử dụng Fami Green Soy không bổ sung đường làm nguồn dinh dưỡng, lợi khuẩn tạo ra axit lactic và axit acetic với hàm lượng cao hơn so với môi trường đường đơn glucose. Điều này cho thấy thành phần trong sản phẩm có thể được lợi khuẩn sử dụng và lên men, tạo ra axit hữu cơ góp phần duy trì môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Fami Green Soy mang trọn dưỡng chất lành từ đậu nành.

Để đưa giá trị dưỡng chất vốn có của hạt đậu vào sản phẩm, Fami kết hợp nguồn nguyên liệu chọn lọc với công nghệ chế biến hiện đại. Fami Green Soy được sản xuất từ 100% đậu nành tự nhiên chọn lọc, không biến đổi gene và ứng dụng công nghệ nghiền nguyên hạt hiện đại.

Công nghệ này nghiền mịn hạt đậu mà không cần tách bã, giúp sản phẩm mịn mượt, đồng thời giữ lại toàn bộ chất xơ cùng thành phần có lợi. Nhờ đó, Fami Green Soy giữ “trọn dưỡng chất lành” với đạm thực vật chất lượng cao, chất xơ tự nhiên, omega 3-6-9 tự nhiên và thành phần có hoạt tính prebiotic.

Fami còn mang đến nhiều lựa chọn từ đậu nành phù hợp với nhu cầu khác nhau. Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Canxi bổ sung canxi từ tảo biển và vitamin D3 cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe xương; Fami Canxi Plus bổ sung canxi cùng glucosamine, hỗ trợ chăm sóc xương khớp và sự linh hoạt; Fami Go kết hợp đậu nành cùng hạt nội địa, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.

Fami mang đến nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu khác nhau.

Từ một thành phần còn ít được biết đến, prebiotic đang mở thêm góc nhìn về mối liên hệ giữa đậu nành và sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu về khả năng nuôi dưỡng lợi khuẩn và kết quả thực nghiệm trên Fami Green Soy tiếp tục làm rõ hơn giá trị ẩn chứa trong “hạt vàng tự nhiên”.

Với Fami, hành trình khám phá được nối dài bằng nghiên cứu và công nghệ để nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành được phát huy trong sản phẩm gần gũi với người tiêu dùng, góp phần chăm sóc sức khỏe chủ động và làm “giàu” cuộc sống mỗi ngày.