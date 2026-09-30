Gen Z giờ còn nên đọc sách về Cantona nữa hay không?

Eric Cantona giải nghệ gần 30 năm, cú kung-fu ở Selhurst Park cũng đã lùi xa khỏi ký ức của một thế hệ người hâm mộ. Thế hệ 7x, 8x có nhiều ấn tượng với Cantona.

Cantona là biểu tượng của MU thập niên 90

Nhưng với Gen Z, những cái tên như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes hay thậm chí Wayne Rooney, Marcus Rashford có lẽ gần gũi hơn nhiều so với “King Eric”. Vậy một cuốn sách kể về Cantona và sự hình thành kỷ nguyên Manchester United còn có ý nghĩa gì với những fan trẻ hôm nay?

Không chỉ là câu chuyện về một cú kung-fu

Có một nghịch lý thú vị khi đọc "Từ cú Kung-fu của “King” Eric Cantona đến sự hình thành kỷ nguyên Manchester United" của Daniel Storey: khoảnh khắc nổi tiếng nhất của Cantona lại không phải một bàn thắng.

Đó là cú đá kung-fu nhằm vào một cổ động viên Crystal Palace tại Selhurst Park tháng 1/1995. Cantona nhận án phạt nặng, bị cấm thi đấu trong một khoảng thời gian dài và trở thành tâm điểm của một trong những vụ việc gây chấn động bóng đá Anh. Nhưng Daniel Storey không dừng câu chuyện ở scandal ấy. Chính thời gian Cantona vắng mặt trở thành sợi chỉ để cuốn sách nhìn lại con người, sự nghiệp của ông và quan trọng hơn là quá trình Manchester United bước vào một thời đại mới.

Cuốn sách có độ dài khoảng 242 trang, được xuất bản tại Việt Nam năm 2019, do Nguyễn Đức Huy dịch. Thay vì biến Cantona thành một tượng đài không tì vết, tác phẩm cho người đọc thấy một nhân vật đặc biệt, cá tính mạnh, nhiều mâu thuẫn và luôn đứng ở ranh giới giữa thiên tài với sự nổi loạn.

Đó cũng là điều khiến Cantona khác với rất nhiều ngôi sao bóng đá hiện đại. Ông không sống trong một thế giới mà mọi phát ngôn đều được kiểm soát bởi mạng xã hội, mọi khoảnh khắc đều được quay lại bằng điện thoại và một sai lầm có thể lập tức trở thành nội dung lan truyền toàn cầu.

Cantona của thập niên 1990 có thể nổi giận, có thể gây tranh cãi, có thể biến mình thành tâm điểm rồi bước ra sân và tiếp tục chơi bóng. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cuốn sách không biến Cantona thành nhân vật đứng một mình.

Đằng sau “King Eric” là một Manchester United đang được Sir Alex Ferguson xây dựng. Cantona đến Old Trafford năm 1992, đúng thời điểm CLB chuẩn bị bước vào giai đoạn thống trị bóng đá Anh. Từ câu chuyện của một cá nhân, Storey mở rộng sang câu chuyện của cả đội bóng: Ferguson, những đồng đội của Cantona, văn hóa chiến thắng và quá trình Manchester United biến những biến cố thành động lực.

Vì thế, đây không hẳn là một cuốn tiểu sử thuần túy. Nó giống một lát cắt lịch sử Manchester United, trong đó Cantona là nhân vật trung tâm.

Cantona và cú kung-fu nổi tiếng.

Gen Z có thể không biết Cantona, nhưng nên biết vì sao ông quan trọng

Vấn đề lớn nhất với độc giả Gen Z có lẽ nằm ngay ở câu hỏi của tựa đề: Cantona còn liên quan gì đến họ?

Một fan trẻ của Manchester United có thể bắt đầu tình yêu bóng đá từ thời Ronaldo, Rooney, rồi trải qua những năm tháng hậu Ferguson với vô số biến động. Với họ, Cantona có thể chỉ là một huyền thoại trong những video YouTube cũ, người đàn ông thường dựng cổ áo khi thi đấu và từng thực hiện một cú kung-fu nổi tiếng.

Nhưng nếu chỉ biết Cantona qua những hình ảnh ấy thì chưa đủ. Bởi Cantona là một phần quan trọng trong câu chuyện Manchester United trở thành đội bóng mà Gen Z biết đến. Ông góp phần tạo nên hình ảnh về chiếc áo số 7, về một thủ lĩnh có cá tính lớn và về thứ bóng đá mà Ferguson muốn xây dựng tại Old Trafford. Quan trọng hơn, Cantona xuất hiện ở thời điểm Manchester United đang chuyển từ một CLB giàu truyền thống thành một thế lực thống trị Premier League.

Cuốn sách vì vậy có giá trị giống như một chiếc cầu nối giữa hai thế hệ người hâm mộ. Gen Z có thể không chứng kiến Cantona thi đấu trực tiếp, nhưng qua câu chuyện của ông, họ hiểu tại sao thế hệ fan trước mình lại dành sự kính trọng đặc biệt cho “King Eric”. Họ cũng hiểu thêm một điều quan trọng: Manchester United không được tạo nên chỉ bởi những chiếc cúp. Đằng sau thời kỳ huy hoàng của Ferguson là những con người, những tính cách và cả những biến cố góp phần tạo nên bản sắc của CLB.

Đáng chú ý, Cantona sau khi giải nghệ vẫn tiếp tục sống một cuộc đời rất khác thường: bóng đá bãi biển, điện ảnh, thơ ca, báo chí... Những hoạt động ấy càng củng cố hình ảnh một nhân vật không dễ bị đóng khung trong hai chữ “cầu thủ bóng đá”. Đó có lẽ là lý do Gen Z vẫn nên đọc cuốn sách này.

Lý do không phải để tìm một Cantona có thể thay thế Ronaldo, Rooney hay Bruno Fernandes. Cũng không phải để hoài niệm về một thời Manchester United đã qua. Mà để hiểu rằng trước khi có những biểu tượng mà họ quen thuộc, Old Trafford từng có một “King” rất khác: kiêu ngạo, tài năng, nổi loạn, đôi khi khó hiểu nhưng có khả năng khiến cả sân bóng tin rằng mình đang chứng kiến một điều đặc biệt.

Và nếu một cuốn sách có thể khiến một người chưa từng xem Cantona thi đấu hiểu được vì sao Cantona từng quan trọng đến thế với Manchester United, thì có lẽ sau gần 30 năm, “King Eric” vẫn chưa trở thành câu chuyện cũ.