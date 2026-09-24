Sự kiện "iQIYI Starship" lần đầu tiên đến Việt Nam: Hứa Khải và Châu Dã giao lưu cùng người hâm mộ qua tác phẩm "Nhất Âu Xuân".

Ngày 22/09 vừa qua, nền tảng iQIYI International đã tổ chức thành công sự kiện “2026 iQIYI Starship - Gặp gỡ đoàn phim Nhất Âu Xuân tại Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên chuỗi sự kiện giao lưu quốc tế này hạ cánh tại Việt Nam, tạo cơ hội để hai diễn viên chính Hứa Khải và Châu Dã trực tiếp gặp gỡ khán giả, tái hiện các phân cảnh đáng nhớ và giao lưu văn hóa, qua đó quảng bá cho bộ phim cổ trang đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Bộ phim Nhất Âu Xuân (chính thức lên sóng trên iQIYI International từ 17/9) là một câu chuyện kết hợp khéo léo giữa các yếu tố báo thù, đấu trí quyền lực và tình cảm. Bộ phim do Phan An Tử đạo diễn, với sự tham gia của Hứa Khải và Châu Dã trong vai chính, xoay quanh hành trình Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên cùng điều tra một vụ án bị chôn vùi nhiều năm. Cả hai đều mang theo những tổn thương từ bi kịch gia đình.

Trong quá trình điều tra, từ chỗ thăm dò và nghi ngờ lẫn nhau, họ dần thấu hiểu, xây dựng lòng tin và cuối cùng cùng nhau vén màn những bí mật đã bị che giấu suốt nhiều năm. Kết hợp các yếu tố báo thù, đấu trí quyền lực và tình cảm, bộ phim khắc họa những lựa chọn và sự trưởng thành của hai nhân vật khi đối mặt với hiểm nguy.

Tại sự kiện, hai nghệ sĩ đã cởi mở chia sẻ về quá trình xây dựng tâm lý nhân vật. Hứa Khải cho biết, vai diễn của anh đòi hỏi cách thể hiện tinh tế hai thân phận Thẩm Nhuận và Nghiêm Thụy, đặc biệt là sự tương phản giữa vẻ ngoài ôn hòa và sự sắc sảo được che giấu bên trong. Về phía Châu Dã, cô chia sẻ về cách nhân vật Tạ Thanh Viên che giấu thân phận Trần Vân Nha, mượn vẻ ngoài tưởng chừng yếu đuối để che đậy mục đích thực sự và bình tĩnh, khéo léo ứng phó với hiểm nguy.

Điểm nhấn của buổi giao lưu là khoảnh khắc Hứa Khải và Châu Dã cùng nhau tái hiện những phân cảnh tình cảm đáng nhớ trong phim ngay trên sân khấu. Đặc biệt, màn diễn lại một cảnh tình cảm với chi tiết “hôn hụt” đã khiến toàn bộ khán phòng không ngừng hò reo thích thú. Cả hai còn nhiệt tình chia đội với khán giả để tham gia các trò chơi tương tác, chứng minh sự ăn ý và tinh thần cởi mở.

Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp khi Hứa Khải và Châu Dã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt đến người hâm mộ. Đồng thời mời người xem tiếp tục theo dõi Nhất Âu Xuân trên iQIYI International để đồng hành với những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện của Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên.

“iQIYI Starship” là sáng kiến hợp tác cùng các nghệ sĩ Trung Quốc thông qua nhiều hình thức như họp báo, hoạt động quảng bá phim và sự kiện dành cho hội viên, nhằm đưa các nội dung Hoa ngữ chất lượng đến với nhiều thị trường quốc tế hơn, đồng thời nâng cao mức độ nhận diện và sức ảnh hưởng quốc tế của nội dung Hoa ngữ. Kể từ năm 2025, iQIYI International đã tổ chức 14 sự kiện “iQIYI Starship” tại nhiều thị trường Đông Nam Á, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc để quảng bá các tác phẩm Hoa ngữ chất lượng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.