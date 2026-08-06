FIFA dàn xếp đưa chung kết World Cup 2030 về Morocco?

FIFA nhận áp lực lớn khi xuất hiện thông tin Chủ tịch Gianni Infantino hứa trao trận chung kết World Cup 2030 cho Morocco để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc đua tái đắc cử.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị nghi ngờ cố tình đưa trận chung kết World Cup 2030 về Morocco. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm của cuộc đua giành quyền đăng cai trận chung kết World Cup 2030 bất ngờ bùng lên sau khi The Times đưa tin Gianni Infantino đã đề nghị trao trận đấu cuối cùng cho Morocco nhằm đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Thông tin này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi bởi World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai, còn địa điểm tổ chức trận chung kết vẫn chưa được FIFA quyết định.

Tuy nhiên, FIFA lập tức bác bỏ cáo buộc. Trong tuyên bố gửi hãng thông tấn EFE sau cuộc họp khẩn cấp tại Rabat (Morocco), cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay lời hứa nào liên quan đến quyền tổ chức trận chung kết.

“Việc khẳng định rằng Chủ tịch FIFA đã đưa ra bất kỳ lời hứa nào về trận chung kết World Cup 2030 là sai sự thật và gây hiểu lầm. Quyết định sẽ được FIFA đưa ra vào thời điểm thích hợp”, người phát ngôn FIFA nhấn mạnh.

Ông Infantino xuất hiện cùng các quan chức FIFA trong cuộc họp khẩn ở Rabat (Morocco) hôm 5/8. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Bộ trưởng Giáo dục, Đào tạo Nghề nghiệp và Thể thao Tây Ban Nha Milagros Tolon thừa nhận chính phủ nước này “rất bất ngờ” trước thông tin của The Times, đồng thời khẳng định mục tiêu lớn nhất của ban tổ chức nước này là đưa trận chung kết World Cup 2030 về Tây Ban Nha.

Phát biểu trên chương trình "Hora 25" của đài Cadena SER, bà Tolon cho biết: "Tôi muốn làm rõ một điều: FIFA là người quyết định. Nhưng tôi kêu gọi mọi người hãy suy xét đến những lợi thế của việc tổ chức các sự kiện tại Tây Ban Nha. Chúng tôi có mạng lưới thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng hiện đại, và trên hết là an ninh. Với tất cả những lợi thế này, tôi tin chắc rằng FIFA sẽ chọn Tây Ban Nha để tổ chức trận chung kết".

Hiện sân Santiago Bernabeu là ứng viên hàng đầu của Tây Ban Nha, trong khi Morocco đặt nhiều kỳ vọng vào sân Hassan II mới tại Casablanca. FIFA khẳng định quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng vụ việc đã khiến cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

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