Fan Barca có nên đọc cuốn ‘Tôi là Zlatan Ibrahimovic’?

“Tôi là Zlatan Ibrahimovic” là một trong những cuốn tự truyện bóng đá gây tranh luận nhất, đặc biệt với người hâm mộ Barcelona. Vậy các cules có nên dành thời gian đọc?

Ibrahimovic trong ngày ra mắt Barcelona.

Bởi bên cạnh câu chuyện về hành trình vươn lên của Zlatan Ibrahimovic, cuốn sách còn chứa đựng những lời kể gay gắt về Barcelona, Lionel Messi và Pep Guardiola. Nhưng chính vì thế, đây lại là cuốn sách đáng đọc nếu một fan Barca muốn nhìn đội bóng mình yêu qua con mắt của một người từng đứng ở phía bên kia của phòng thay đồ.

Một Barcelona rất khác qua lời kể của Zlatan

Với nhiều người hâm mộ Barcelona, giai đoạn Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng là một trong những chương đẹp nhất lịch sử CLB. Đó là Barcelona của Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets và thứ bóng đá kiểm soát bóng từng khiến cả thế giới mê mẩn. Mùa giải 2008/09, đội bóng giành cú ăn ba.

Zlatan Ibrahimovic gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2009 với kỳ vọng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình ấy. Anh đến từ Inter Milan với vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, còn Barcelona đã phải trả một khoản phí lớn cùng Samuel Eto'o để có được anh. Nhưng chỉ một mùa giải sau, mối quan hệ giữa Zlatan và Barcelona gần như đổ vỡ hoàn toàn.

Đọc “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”, người hâm mộ Barca sẽ được nhìn thấy một đội bóng rất khác với hình ảnh thường xuất hiện trong những bộ phim tài liệu hay những cuốn sách về kỷ nguyên Guardiola. Đó là một Barcelona có những nguyên tắc rất chặt chẽ về cách cầu thủ phải tập luyện, ứng xử và hòa nhập với tập thể.

Với Guardiola, hệ thống quan trọng hơn cá nhân. Nhưng với Ibra, một ngôi sao hàng đầu phải được phép thể hiện cá tính và phát huy tối đa khả năng của mình. Hai quan điểm ấy gần như không thể dung hòa.

Đối với một fan Barca, đây là phần rất đáng đọc. Không phải bởi mọi lời kể của Ibra đều nhất thiết đúng, mà bởi nó cho thấy một điều mà người hâm mộ đôi khi quên mất: một tập thể hoàn hảo với người này chưa chắc là môi trường lý tưởng với người khác.

Barcelona của Guardiola có thể là thiên đường đối với Messi, Xavi hay Iniesta, nhưng lại trở thành nơi ngột ngạt đối với một cá tính mạnh như Ibra. Và đó cũng là lý do câu chuyện này hấp dẫn hơn một cuộc tranh luận đơn giản kiểu "Zlatan Ibrahimovic đúng hay Guardiola đúng".

“Tôi là Zlatan Ibrahimovic” đã được phát hành tại Việt Nam cách đây 10 năm.

Đọc để hiểu Barca hơn, chứ không phải để ghét Zlatan Ibrahimovic

Điểm khiến nhiều fan Barcelona có thể không thích cuốn sách là Ibra không hề nhẹ tay với Guardiola. Trong cách kể của anh, Guardiola là người đóng vai trò rất lớn trong sự sụp đổ của mối quan hệ giữa bản thân và Barcelona. Ibra cho rằng HLV người Tây Ban Nha đã không đủ thẳng thắn trong cách đối xử với mình, đồng thời cảm thấy mình bị hy sinh để duy trì vị thế trung tâm của Messi.

Những lời chỉ trích ấy từng tạo ra rất nhiều tranh cãi. Nếu một người hâm mộ Barcelona xem Guardiola như biểu tượng bất khả xâm phạm của CLB, “Tôi là Zlatan Ibrahimovic” chắc chắn không phải cuốn sách dễ đọc. Có những đoạn người đọc có thể cảm thấy Zlatan quá kiêu ngạo, quá thiên về góc nhìn cá nhân và đôi khi đẩy mọi chuyện đi xa hơn mức cần thiết.

Nhưng đây cũng chính là điểm phải nhớ khi đọc tự truyện. Đây là câu chuyện của Ibra, không phải lịch sử chính thức của Barcelona. Một cuốn tự truyện vốn dĩ được kể từ góc nhìn của nhân vật chính. Vì vậy, người đọc không nên coi mọi nhận xét trong sách là sự thật tuyệt đối. Càng không nên sử dụng nó như bằng chứng để kết luận Guardiola là người có lỗi trong toàn bộ câu chuyện. Thay vào đó, hãy coi cuốn sách như một mảnh ghép.

Nếu những bộ phim tài liệu về Barcelona cho người hâm mộ thấy tập thể Guardiola vận hành như thế nào, thì Ibra cho chúng ta thấy cảm giác của một cầu thủ không tìm được chỗ đứng trong tập thể ấy.

Điều thú vị hơn nữa là sau khi đọc câu chuyện của Ibra, một fan Barca hoàn toàn có thể quay trở lại với một kết luận khác: có lẽ chính những nguyên tắc mà Ibra khó chịu lại là một phần lý do Barcelona thành công đến vậy.

Barcelona không xây dựng đội bóng quanh cá tính của từng ngôi sao. Barcelona xây dựng một hệ thống và các cầu thủ phải phục vụ hệ thống đó. Messi cuối cùng trở thành biểu tượng lớn nhất của triết lý ấy.

Ibra thì ngược lại. Anh luôn muốn trở thành chính mình, muốn được chơi theo cách của mình và không bao giờ có ý định thu nhỏ cái tôi để hòa nhập với người khác. Vì thế, cuộc chia tay giữa hai bên gần như đã được báo trước.

Với fan Barcelona, đọc “Tôi là Zlatan Ibrahimovic” vì thế không nhất thiết khiến tình yêu dành cho CLB giảm đi. Ngược lại, nó có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn giá trị của một tập thể từng vận hành ở mức gần như hoàn hảo. Còn nếu chỉ muốn tìm một cuốn sách ca ngợi Barcelona, Messi hay Guardiola, đây rõ ràng không phải lựa chọn phù hợp.

Nhưng nếu muốn hiểu vì sao một siêu sao như Zlatan có thể thất bại tại Barcelona, đồng thời muốn nhìn lại kỷ nguyên Guardiola từ một góc độ hoàn toàn khác, thì cuốn tự truyện này rất đáng đọc.