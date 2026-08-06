Endrick đòi rời Real

Endrick nhiều khả năng đã thông báo với ban lãnh đạo Real Madrid về nguyện vọng rời CLB ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tiền đạo trẻ người Brazil muốn có cơ hội ra sân thường xuyên.

Theo Fichajes, Real Madrid đã sẵn sàng tạo điều kiện để Endrick ra đi, nhưng muốn bảo vệ giá trị của khoản đầu tư dành cho cầu thủ này. Người đại diện của tiền đạo Brazil đang đàm phán với một số CLB châu Âu và ưu tiên phương án cho mượn kèm điều khoản mua đứt hoặc chuyển nhượng dài hạn. Mục tiêu là hoàn tất thương vụ trước ngày 15/8, thời điểm Real Madrid dự kiến chốt đội hình tấn công.

Endrick muốn tìm kiếm một vụ chuyển nhượng hoặc hợp đồng cho mượn để được thi đấu thường xuyên tại một dự án lớn khác ở châu Âu. Nguyên nhân nằm ở việc anh không được HLV Jose Mourinho xem là lựa chọn đá chính, dù vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6/2030.

Endrick từng trải qua nửa sau mùa trước theo dạng cho mượn tại Olympique Lyonnais và gây ấn tượng mạnh với 8 bàn thắng cùng 8 kiến tạo sau 21 trận. Những màn trình diễn ấy giúp tiền đạo Brazil lấy lại sự tự tin và chứng minh anh đủ khả năng đóng vai trò quan trọng ở một đội bóng hàng đầu.

Tại Real Madrid, Endrick đã ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo sau 40 lần ra sân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kylian Mbappe cùng tân binh Carlos Espi khiến cơ hội dành cho anh ngày càng thu hẹp.