Em gái Đặng Văn Lâm: 'Tôi đi con đường riêng, để kết quả tự lên tiếng'

Lớn lên ở Nga, Thanh Giang trở về Việt Nam vào năm 2022 với dự định nghỉ hè. Bốn năm sau, cô chọn ở lại học tập, theo đuổi nghề người mẫu và từng bước xây dựng sự nghiệp.

Thanh Giang bắt đầu xuất hiện với vai trò người mẫu vào tháng 4.

Mùa hè năm 2022, Đặng Thanh Giang (19 tuổi), em gái thủ môn Đặng Văn Lâm, lần đầu một mình lên máy bay từ Nga sang Việt Nam. Chuyến đi ban đầu chỉ là món quà sinh nhật anh trai dành tặng em gái để nghỉ hè và đoàn tụ sau nhiều tháng ngày xa cách.

Không ai nghĩ hành trình kéo dài vài tháng ấy sau này lại trở thành bước ngoặt, đưa Thanh Giang quyết định ở lại Việt Nam để học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống mới.

Ngày đầu về Việt Nam

Sinh ra và lớn lên tại Nga, Thanh Giang gần như gắn trọn tuổi thơ với cuộc sống ở xứ sở bạch dương. Ngày 1/6/2022, lần đầu đặt chân đến TP.HCM một mình, Thanh Giang mang theo cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen bởi đây là quê hương của bố, là nơi cô vẫn thường nghe nhắc đến trong những câu chuyện của gia đình. Nhưng cũng rất lạ, bởi lần cuối Thanh Giang đến Việt Nam khi còn quá nhỏ, ký ức không quá nhiều.

Nhớ lại những ngày đầu tiên, điều khiến Giang háo hức nhất lại là trải nghiệm ngồi xe máy. Chị họ chở cô chạy qua những con phố đông đúc của TP.HCM. Đó cũng là lần đầu Thanh Giang cảm nhận nhịp sống Việt Nam ngoài những câu chuyện trong gia đình.

"Tới bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác đó. Tôi rất hạnh phúc vì lần đầu được cảm nhận cuộc sống thật sự ở Việt Nam", Giang nói.

Thanh Giang được chị dâu hỗ trợ vào thời điểm vừa trở về Việt Nam.

Bên cạnh háo hức, cô nàng cũng không tránh khỏi đôi phần bỡ ngỡ. Thanh Giang kể cô mất khá nhiều thời gian mới quen với việc sang đường ở Việt Nam. Dòng xe máy gần như không ngừng di chuyển khiến cô luôn có cảm giác mình sẽ bị bỏ lại giữa đường.

"Những ngày đầu tôi rất sợ. Mỗi lần sang đường đều phải nắm tay ai đó", cô kể.

Bên cạnh giao thông, ngôn ngữ cũng là thử thách không nhỏ. Dù bố là người Việt, Thanh Giang không có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Việt khi còn sống ở Nga. Vốn từ của cô chỉ đủ cho những cuộc trò chuyện đơn giản trong gia đình. Khi người lạ nói nhanh hoặc dùng từ địa phương, cô không thể theo kịp.

"Có lúc mọi người nói rất nhanh, tôi chỉ nghe được vài từ. Nhiều khi tôi chỉ biết cười rồi trả lời 'dạ, vâng' dù thật ra chưa hiểu mọi người đang nói gì", Giang nhớ lại.

Trong những tháng đầu ở Việt Nam, Thanh Giang dành nhiều thời gian với chị dâu Yến Xuân, vợ của thủ thành Văn Lâm. Trước đó, hai người từng gặp nhau khi Yến Xuân sang Nga hoặc Thanh Giang sang Thái Lan thăm anh chị, nhưng không có nhiều dịp trò chuyện. Chỉ đến khi cùng sống ở Việt Nam, họ mới thực sự trở nên thân thiết.

Hai chị em cùng đi cà phê, dạo phố, du lịch nhiều nơi và dành nhiều thời gian trò chuyện. Theo Thanh Giang, nhờ những trải nghiệm ấy, cô dần quen với cuộc sống, văn hóa và nhịp sinh hoạt ở Việt Nam.

"Tôi coi chị như một người chị ruột luôn sẵn sàng hỗ trợ mình", Thanh Giang chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian đầu ở Việt Nam, cô cho biết đó là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất. Việc được đồng hành cùng chị dâu trong những trải nghiệm thường nhật không chỉ giúp cô nhanh chóng hòa nhập mà còn khiến Việt Nam dần trở thành một nơi thân thuộc.

Không chỉ là "em gái Đặng Văn Lâm"

Sau khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang và bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu vào tháng 4, Thanh Giang nhanh chóng nhận được sự chú ý. Bên cạnh những ý kiến về màn ra mắt, không ít người biết đến cô trước tiên bởi danh xưng "em gái thủ môn Đặng Văn Lâm".

"Đó là điều khó tránh khỏi", Giang nói. Thế nhưng theo cô, về lâu dài, mỗi người vẫn cần được ghi nhận bằng công việc và năng lực của mình.

Suy nghĩ ấy được hình thành từ những gì cô quan sát ở anh trai suốt nhiều năm. Lớn lên trong gia đình có một vận động viên chuyên nghiệp, Thanh Giang hiểu rằng phía sau những trận đấu là nhiều năm tập luyện bền bỉ, cùng sự kỷ luật và nghiêm túc với nghề.

Thanh Giang dự đám cưới của anh trai ở Cam Ranh vào năm 2024.

"Điều tôi ngưỡng mộ ở anh không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là thái độ với công việc. Anh chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã có và luôn cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày", Giang nói.

Thanh Giang cho biết chính cách làm nghề của anh trai khiến cô hiểu rằng kết quả không đến từ sự chú ý nhất thời mà từ quá trình làm việc lâu dài.

Không chỉ anh trai, bố mẹ cũng ảnh hưởng nhiều đến cách Thanh Giang nhìn nhận cuộc sống. Cô cho biết từ nhỏ đã được dạy cách bình tĩnh trước những lời khen chê và không quá bận tâm đến việc làm hài lòng tất cả.

Những bài học từ gia đình góp phần hình thành con người hiện tại của Thanh Giang. Theo Đặng Văn Lâm, em gái là người tự lập và luôn có mục tiêu rõ ràng.

"Từ nhỏ, Giang muốn điều gì thì sẽ luôn cố gắng để đạt được, dù có người không thích hay không tin vào em", nam thủ môn chia sẻ.

Đặng Văn Lâm cho biết gia đình không định hướng em gái phải theo một nghề cụ thể, mà để Thanh Giang tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Hiện cô theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời theo học ngành quản trị doanh nghiệp thời trang. Cuộc sống của Thanh Giang xoay quanh việc học, những buổi casting và dự án người mẫu.

Ở tuổi 19, Thanh Giang cho biết mình chưa đặt áp lực phải chứng minh điều gì quá nhanh. Cô tự hào về gia đình, nhưng cũng mong có thể từng bước xây dựng con đường của riêng mình.

"Tôi rất tự hào về gia đình, nhưng vẫn bình tĩnh đi trên con đường của riêng mình và mong rằng chính những kết quả mình đạt được sẽ tự lên tiếng", cô nói.