Đứng ở mép taluy đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Phát hiện người đàn ông đứng ở mép taluy ở đoạn Km870+950 (Đà Nẵng), ban lái tàu kéo còi cảnh báo và phanh khẩn cấp nhưng vẫn tông trúng, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/8, Phòng Quản lý An toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết, tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn TP Đà Nẵng.

Khoảng 21h55 ngày 4/8, tàu HH16 xuất phát tại ga Quảng Ngãi đi về phía Bắc. Đến 22h46 cùng ngày, tàu thông qua khu gian Diêm Phổ - Tam Kỳ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Đến Km870+950, ban lái tàu phát hiện người đàn ông đứng ở mép taluy đường bên trái hướng tàu chạy (bên trong khổ giới hạn đường sắt).

Khu vực xảy ra tai nạn đường sắt khiến bà T. tử vong.

Ban lái tàu kéo còi cảnh báo đồng thời kéo phanh khẩn cấp nhưng không kịp, tàu tông trúng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, ban lái tàu báo sự việc lên bộ phận điều độ và trực ban hai ga để giải quyết. Đến 23h45, tàu HH16 tiếp tục hành trình.

Hồi tháng 7 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm do đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở xảy ra tại Quảng Ngãi.

Khoảng 6h20 ngày 18/7, tại Km906+500 đoạn đường sắt qua thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn, tàu Thống Nhất SE10 (chạy hướng Nam - Bắc) va chạm với bà P.T.T. (64 tuổi, trú thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. đang đi bộ qua đường sắt theo hướng Tây - Đông. Cú tông mạnh khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Sơn lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.