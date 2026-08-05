Du khách Việt hào hứng lưu lại ‘tọa độ’ được đánh dấu tại Singapore

Từ “kho tàng” gồm đề xuất được đúc kết dựa trên trải nghiệm thực tế, du khách Việt có thêm công cụ mới để lên kế hoạch đi chơi riêng, phù hợp sở thích cá nhân tại Singapore.

Không chỉ lưu địa điểm, Google Maps Pin Lists đang trở thành công cụ để nhiều du khách Việt lên kế hoạch cho chuyến đi Singapore. Danh sách được chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng giúp việc khám phá đảo quốc sư tử trở nên trực quan hơn, đồng thời mở ra nhiều gợi ý vượt ra ngoài điểm đến quen thuộc.

Singapore qua góc nhìn của gia đình có trẻ nhỏ

Với Gia đình Cam Cam và Ly Lê, việc lựa chọn địa điểm cho chuyến đi cùng trẻ nhỏ luôn cần tính đến nhiều yếu tố. Hành trình phù hợp cần hoạt động để trẻ vui chơi, điểm đến thuận tiện cho cả gia đình và khoảng thời gian đủ thoải mái để mọi người tận hưởng chuyến đi. Google Maps Pin List của Gia đình Cam Cam và Ly Lê tập hợp điểm tham quan phù hợp trẻ em, trải nghiệm tương tác, khu phố thú vị cùng địa điểm ăn uống dành cho cả gia đình.

Với hoạt động tương tác và điểm đến phù hợp nhiều độ tuổi, Singapore là điểm đến lý tưởng cho gia đình có con nhỏ. Ảnh: NVCC.

Ly Lê chia sẻ: “Mỗi lần đi du lịch cùng gia đình, điều tôi nhớ nhất luôn là nơi cả nhà đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Vì vậy, tôi chọn đưa vào Google Maps Pin List này địa điểm mà tôi chắc chắn muốn quay lại cùng gia đình. Hy vọng danh sách này sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm ý tưởng để lên kế hoạch cho chuyến đi Singapore”.

Singapore qua góc nhìn của nhà sáng tạo nội dung trẻ

Mỗi nhà sáng tạo nội dung trẻ có cách khám phá Singapore riêng. Với Ăn Sập Sài Gòn, mỗi chuyến đi Singapore thường được ghi nhớ qua quán ăn, góc phố và trải nghiệm địa phương. Qua nhiều lần ghé thăm, Google Maps Pin List của anh tập hợp trung tâm hawker, quán ăn, khu phố cùng điểm dừng chân để lại ấn tượng trong hành trình khám phá Singapore.

Ăn Sập Sài Gòn chia sẻ: "Mỗi lần đến Singapore, tôi có thêm vài địa điểm muốn quay lại, từ quán ăn ngon, góc phố thú vị đến trải nghiệm đáng nhớ. Pin List này là nơi tôi lưu lại điểm đến yêu thích sau nhiều lần khám phá. Hy vọng danh sách này sẽ mang đến thêm gợi ý hay để mọi người lên kế hoạch cho chuyến đi và tự tạo Pin List mang dấu ấn riêng”.

Yat Ka Yan Dessert là một trong những địa điểm tráng miệng được Ăn Sập Sài Gòn thêm vào danh sách cá nhân. Ảnh: Daniel Food Diary.

Trong khi đó, Huy Linh Tinh, Trân Nguyễn và Ngô Thế Anh giới thiệu một Singapore khác, nơi khu phố sáng tạo, quán cà phê địa phương, cửa hàng phong cách sống và không gian văn hóa trở thành điểm dừng chân đáng nhớ. Gợi ý như New Bahru, Ann Siang Hill, Tiong Bahru hay Alexandra Village mang đến góc nhìn khác hơn về Singapore, dành cho những ai muốn bước ra khỏi tuyến tham quan quen thuộc để khám phá thành phố theo nhịp điệu riêng.

Khu phố Emerald Hill được Huy Linh Tinh yêu thích nhờ kiến trúc di sản được bảo tồn giữa trung tâm Singapore.

Biến bản đồ du lịch trở thành dấu ấn cá nhân

Thay vì chỉ lưu lại điểm đến nổi tiếng, Google Maps Pin Lists giúp du khách tập hợp khu phố, quán cà phê, điểm mua sắm và trải nghiệm văn hóa được tuyển chọn từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi danh sách không phải lịch trình cố định, mà là nguồn cảm hứng để người dùng tiếp tục xây dựng hành trình theo sở thích riêng.

Khu phố Tiong Bahru được Gia đình Cam Cam gợi ý cho các gia đình muốn khám phá Singapore giàu bản sắc. Ảnh: NVCC.

Điểm đặc biệt của Google Maps Pin Lists nằm ở khả năng lưu, cá nhân hóa và tiếp tục mở rộng theo từng chuyến đi. Người dùng có thể bắt đầu từ Pin List của nhà sáng tạo nội dung, bổ sung thêm địa điểm phù hợp sở thích, hoặc kết hợp nhiều danh sách khác nhau để tạo nên hành trình riêng.

Chị Thái Mỹ Như chia sẻ dưới bài đăng của nhà sáng tạo nội dung về Google Maps Pin List: “Tôi đang chuẩn bị đi Singapore lần đầu nên Pin List này đến đúng lúc, đỡ phải tìm từng địa điểm từ đầu. Tôi chỉ cần lưu về rồi thêm chỗ muốn ghé là đã có danh sách theo đúng ý”.

Với người lần đầu đến Singapore, Google Maps Pin Lists mang đến điểm khởi đầu thuận tiện để lên kế hoạch cho chuyến đi. Với những ai từng ghé thăm, đây cũng là cách để tiếp tục bổ sung khám phá mới cho lần quay trở lại.

Từ điểm ghim trên bản đồ, mỗi người có thể tạo nên cách khám phá Singapore của riêng mình. Google Maps Pin List vì thế trở thành cầu nối giữa trải nghiệm đã được chia sẻ và hành trình mới đang được hình thành, để mỗi chuyến đi bắt đầu từ cảm hứng của người khác nhưng được hoàn thiện bằng lựa chọn của chính mình.

Độc giả tham khảo gợi ý cho hành trình Singapore tại đây.