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Thể thao

Đòi tới Barca, Alvarez ra tối hậu thư cho Atletico

  • Thứ năm, 6/8/2026 05:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Julian Alvarez sẵn sàng trực tiếp yêu cầu Atletico Madrid đàm phán chuyển nhượng sau khi đội bóng này từ chối mức phí kỷ lục hơn 100 triệu euro của Barcelona.

Julian Alvarez muốn chuyển tới Barcelona.

Theo SPORT, ngôi sao người Argentina được cho là đã thông báo với Giám đốc Thể thao Deco của Barcelona về nguyện vọng gia nhập CLB chủ sân Camp Nou, sau khi Atletico Madrid liên tục từ chối các đề nghị chạm mốc 100 triệu euro từ phía Barca.

Dự kiến, tuyển thủ Argentina sẽ trở lại hội quân cùng Atletico Madrid vào ngày 10/8. Dù cam kết duy trì thái độ chuyên nghiệp và tuân thủ lịch tập luyện, tiền đạo 26 tuổi dự định sẽ có cuộc đối thoại riêng với ban lãnh đạo câu lạc bộ để bày tỏ ý định ra đi.

Alvarez mong muốn đội bóng chủ quản xem xét lại lập trường chuyển nhượng và mở các cuộc đàm phán chính thức với gã khổng lồ xứ Catalan thay vì duy trì sự im lặng. Về phía Barcelona, các quan chức câu lạc bộ coi đây là nỗ lực cuối cùng để chiêu mộ anh.

Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng tăng mức giá đề nghị vượt con số 100 triệu euro nếu Atletico Madrid chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, "Los Blaugrana" cũng sẽ không đưa ra mức giá vô giới hạn và chuẩn bị sẵn các phương án thay thế.

Nếu yêu cầu cá nhân của Alvarez vẫn không thể làm thay đổi quyết định từ phía Atletico Madrid, bộ phận thể thao của Barcelona dự kiến sẽ ngay lập tức rút lui khỏi thương vụ này để kích hoạt các mục tiêu dự phòng nhằm ổn định lực lượng cho mùa giải mới.

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Huy Trưởng

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