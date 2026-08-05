Đổi SUV máy dầu sang VinFast VF MPV 7, chủ xe bớt nhiều nỗi lo

Đổi sang VinFast VF MPV 7 sau hơn một thập kỷ sử dụng SUV máy dầu, anh Nguyễn Bình Minh cảm nhận rõ sự thay đổi trong mỗi chuyến đi.

Gia đình anh có thêm một không gian rộng rãi, yên tĩnh để di chuyển, còn bản thân bớt đi nhiều nỗi lo về nhiên liệu, bảo dưỡng và chi phí vận hành.

Xe điện thoải mái đi hành trình xa

Sau hơn 14 năm với 330.000 km gắn bó, chiếc SUV máy dầu của anh Nguyễn Bình Minh (Hà Nội) đã xuống cấp, mùi nhiên liệu cùng chi phí sửa chữa trở thành gánh nặng hàng tháng. Chuyển sang VinFast VF MPV 7 từ tháng 4/2026, anh nhận thấy trải nghiệm di chuyển thay đổi hoàn toàn: Sạch hơn và bớt lo nghĩ hơn.

“Chuyển sang xe điện, điều tôi thấy rõ nhất là sự thư thái tâm trí. Xe vận hành êm, không gian sạch và không mùi nhiên liệu”, anh Minh chia sẻ.

Anh Nguyễn Bình Minh (Hà Nội) quyết định chuyển từ chiếc SUV dầu sang xe điện VF MPV 7. Ảnh: NVCC.

Sự thay đổi thể hiện rõ nhất khi gia đình anh di chuyển đường dài. Mùi dầu từ chiếc xe cũ từng khiến người nhà anh dễ say xe nay không còn. Thay vào đó là không gian cabin thoáng đãng, cùng khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đủ tải cho các thành viên.

“Đi đủ 7 người, ngồi đủ 3 hàng ghế vẫn cảm thấy dễ chịu. Hàng ghế thứ ba - vốn khá hạn chế trên một số xe cùng tầm giá - ở VF MPV 7 có khoảng để chân vừa vặn, người trưởng thành ngồi vào vẫn thoải mái trong suốt chuyến đi”, anh Minh cho biết thêm.

Bên cạnh không gian, khả năng vận hành của VF MPV 7 cũng phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình. Minh chứng là trong chuyến đi Mai Châu (Phú Thọ) của gia đình anh Minh, động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm cùng hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe ổn định khi đi qua đoạn đường gồ ghề hay đèo dốc.

Anh Minh đánh giá cao trải nghiệm lái VF MPV 7. Ảnh: NVCC.

Trải nghiệm lái cũng được anh Minh đánh giá cao. “Khi cầm lái trên đường đèo dốc, tính năng phanh tái sinh hỗ trợ ghì tốc độ tự nhiên khi xuống dốc, không phải rà phanh liên tục. Ở chế độ Normal hay Sport, chân ga phản hồi nhạy bén hơn ở đoạn đèo dốc hoặc cần vượt xe”, chủ xe nhận xét. Ngoài ra, anh cho rằng khung gầm chắc chắn giúp người ngồi phía sau không bị lắc nhiều khi ôm cua.

Cũng theo anh Minh, tầm di chuyển 450 km mỗi lần sạc đầy (chuẩn NEDC) và mật độ trạm sạc hiện nay đáp ứng tốt lộ trình di chuyển liên tỉnh. Sau chuyến đi Mai Châu, anh cảm thấy tự tin hơn khi đi xe điện lên miền núi, đồng thời lên kế hoạch cùng gia đình đi Sa Pa thời gian tới bằng chiếc VF MPV 7.

“Trước khi đi Mai Châu, tôi cũng từng băn khoăn về việc sạc xe. Tuy nhiên, khi mở app kiểm tra thì bất ngờ vì trạm sạc phủ dày đặc. Ngay đoạn rẽ vào Mai Châu, các trụ 120 kW và 60 kW rất nhiều. Ngay cả khi vào sâu trong bản, tôi vẫn có thể sạc tại các trụ 30 kW”, anh Minh chia sẻ.

Được chiếc xe “phục vụ” đúng nghĩa

Cùng với trải nghiệm sử dụng, chi phí là yếu tố đáng cân nhắc với người dùng gia đình khi chuyển sang chiếc xe khác. Thời điểm mua, mức giá thực tế anh bỏ ra được coi là “món hời” so với trang bị của xe.

Sau thời gian sử dụng, anh nhận thấy chi phí vận hành hàng ngày của VF MPV 7 duy trì ở mức rất thấp. Nhờ chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green (10 lần/tháng đến 10/2/2029), khoản chi cho năng lượng mỗi tháng gần như không đáng kể. Thậm chí, kể cả ngoài ưu đãi này, anh Minh nhận định tiền sạc VF MPV 7 cũng chỉ ngang tiền xăng chiếc xe tay ga anh đang đi.

Trải nghiệm sử dụng VF MPV 7 được anh Minh đánh giá là “nhẹ đầu” và “nhẹ chi phí”. Ảnh: NVCC.

“Với xe dầu cũ, dù để lâu vẫn phải thay dầu, kiểm tra rất tốn thời gian. Còn xe điện ít đi chỉ cần giữ mức pin phù hợp là yên tâm. Mốc bảo dưỡng định kỳ lên đến 15.000 km, chi phí mỗi lần cũng rất rẻ nhờ cấu tạo ít chi tiết cơ khí phức tạp”, chủ xe này phân tích.

Từ khi chuyển sang dùng xe VinFast, anh Minh được tiếp cận hệ thống xưởng dịch vụ gần 450 điểm khắp 34 tỉnh, thành phố, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của người dùng. Đối với anh Minh, sự chủ động về hạ tầng kỹ thuật là yếu tố quan trọng khi đổi sang xe điện để sử dụng lâu dài.

Đặc biệt, VF MPV 7 được bảo hành lên đến 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Anh cũng nhận xét giá thay pin xe nằm ở ngưỡng hợp lý nếu tính trên tổng thời gian bảo hành. Dù vậy, người dùng này vẫn chủ động sắp xếp chu kỳ sạc xả hợp lý để duy trì pin bền lâu hơn.

“Quan điểm của tôi là phương tiện phải phục vụ tốt gia đình và công việc, thay vì mất thời gian chăm sóc nó. Từ khi chuyển sang VF MPV 7, tôi thấy nhẹ đầu hơn hẳn, có cảm giác ‘được phục vụ’ đúng nghĩa”, anh Minh khẳng định.