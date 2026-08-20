Đọc gì trước khi chơi đồng hồ

Không chỉ là những cuốn sách ảnh để trưng trên bàn trà, các tựa sách này đi sâu vào lịch sử thương hiệu, kỹ thuật chế tác và văn hóa đồng hồ.

Với người yêu đồng hồ, những cuốn sách khổ lớn với hình ảnh đẹp thường là món đồ dễ xuất hiện trên bàn trà. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, cơ chế vận hành, văn hóa và quá trình hình thành của các thương hiệu, những cuốn sách chuyên biệt có thể mang lại nhiều hơn thế.

Danh sách dưới đây tập trung vào 6 tựa sách được đánh giá cao, từ công trình của những nhà chế tác huyền thoại đến các nghiên cứu lịch sử về Rolex, Cartier, Patek Philippe và A. Lange & Söhne. Ảnh: Rolex.

The Watch Book Rolex (tạm dịch: Sách đồng hồ Rolex) - Gisbert L. Brunner: Nếu muốn tìm hiểu Rolex một cách bài bản, The Watch Book Rolex là một trong những lựa chọn đáng chú ý. Tác giả Gisbert L. Brunner là chuyên gia và nhà sử học đồng hồ người Đức, đã viết hơn 20 cuốn sách về ngành chế tác đồng hồ.

Trong ấn bản được giới thiệu, ông đi qua lịch sử thiết kế và những dấu mốc kỹ thuật của Rolex, từ những mẫu đồng hồ đeo tay đầu tiên đến các dòng biểu tượng như Submariner và Daytona. Cuốn sách cũng cập nhật những mẫu mới của thương hiệu, giúp người đọc có cái nhìn xuyên suốt về quá trình thương hiệu xây dựng vị thế trong ngành đồng hồ cao cấp. Ảnh: teNeues Publishing Company.

Watchmaking (tạm dịch: Chế tác đồng hồ) - George Daniels: Nếu The Watch Book Rolex thiên về lịch sử thương hiệu, Watchmaking của George Daniels lại đi thẳng vào phần cơ khí của một chiếc đồng hồ.

Được xuất bản lần đầu năm 1981, đây là công trình của George Daniels - một trong những nhà chế tác đồng hồ thủ công nổi tiếng nhất thời hiện đại. Ông thuộc số ít những người có khả năng tự chế tác hoàn chỉnh một chiếc đồng hồ bằng tay.

Cuốn sách mô tả từng bước quá trình tạo nên một chiếc đồng hồ cơ, đi kèm các bản vẽ kỹ thuật và chú thích. Watchmaking được xem là tài liệu kinh điển dành cho thợ sửa chữa, người học nghề và những người muốn hiểu đồng hồ cơ hoạt động như thế nào. Ảnh: Philip Wilson Publishers.

The Cartiers (tạm dịch: Nhà Cartier) - Francesca Cartier Brickell: Khác với những cuốn sách thuần về đồng hồ, The Cartiers kể câu chuyện về gia đình đứng sau một trong những đế chế trang sức và đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới.

Francesca Cartier Brickell là hậu duệ của Louis François Cartier, người sáng lập thương hiệu vào năm 1884. Cuốn sách bắt đầu từ một phát hiện tình cờ về những lá thư cũ được lưu giữ trong một căn hầm, sau đó tác giả dành một thập kỷ nghiên cứu để hoàn thiện câu chuyện gia đình.

Điểm đáng chú ý là tác phẩm không chỉ kể lịch sử thương hiệu. Qua những tài liệu gia đình, Brickell tái hiện các mối quan hệ, khó khăn và thành công của những người trực tiếp xây dựng nhãn hàng. Ảnh: Ballantine Books.

The Watch, Thoroughly Revised (tạm dịch: Đồng hồ, phiên bản được chỉnh sửa toàn diện) - Gene Stone và Stephen Pulvirent: The Watch có cách tiếp cận dễ dàng với người mới bước vào thế giới đồng hồ. Cuốn sách ban đầu được Gene Stone xuất bản năm 2006, sau đó được cập nhật vào năm 2018 cùng Stephen Pulvirent, khi đó là biên tập viên của chuyên trang đồng hồ Hodinkee.

Tác phẩm giới thiệu 50 thương hiệu mà người yêu đồng hồ nên biết, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mua, sưu tầm, bảo dưỡng và đeo đồng hồ. Một bảng thuật ngữ giúp người đọc làm quen với những khái niệm phổ biến trong ngành cũng được đưa vào sách. Ảnh: Abrams Books.

Patek Philippe: The Authorized Biography (tạm dịch: Patek Philippe: Tiểu sử được ủy quyền viết) - Nicholas Foulkes: Patek Philippe là một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất khi nói về đồng hồ cao cấp. Patek Philippe: The Authorized Biography của nhà sử học đồng hồ Nicholas Foulkes đi sâu vào lịch sử thương hiệu này.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở quyền tiếp cận mà tác giả có được với hãng. Foulkes nghiên cứu các tài liệu lưu trữ chưa từng được công bố, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với gia đình Stern - chủ sở hữu hiện tại của thương hiệu - và các nhân viên của hãng. Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu đồng hồ nổi tiếng, tác phẩm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu, qua đó lý giải vị trí đặc biệt của nhãn hàng trong ngành chế tác đồng hồ. Ảnh: Preface Publishing.

A. Lange & Söhne: Great Timepieces From Saxony (tạm dịch: A. Lange & Söhne: Những chiếc đồng hồ tuyệt vời đến từ Saxony) - Reinhard Meis: Rolex, Patek Philippe hay Cartier có thể là những cái tên quen thuộc với phần lớn người chơi đồng hồ. Nhưng với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành chế tác Đức, A. Lange & Söhne là cái tên khó bỏ qua.

Tác phẩm được viết bởi Reinhard Meis - người từng làm cố vấn kỹ thuật và thiết kế sản phẩm cho thương hiệu trong khoảng một thập kỷ. Đó cũng là giai đoạn nhãn hàng được hồi sinh vào đầu những năm 1990. Công trình của Meis nối lịch sử của thương hiệu từ thế kỷ XIX với quá trình hồi sinh và vị thế của hãng trong ngành đồng hồ cơ hiện đại. Ảnh: Lange Uhren GmbH.