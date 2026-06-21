Định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với báo chí Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt báo chí trong dòng chảy thông tin trên không gian số. Theo đó, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy. "Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.