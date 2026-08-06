Điều tra vụ trực thăng chở ông Trump và máy bay thương mại áp sát

Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump và một máy bay thương mại đã mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn trên không phận Washington, buộc FAA và NTSB mở điều tra.

Một máy bay chở khách cất cánh từ sân bay quốc gia Ronald Reagan hôm 5/8 trong lúc trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump bay qua khu vực lân cận. Nguồn: Dave Statter.

Một trực thăng quân sự chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay cách một máy bay chở khách chưa đầy 1,3 km trong không phận Washington hôm 5/8 (giờ địa phương), sau khi sự cố liên lạc với đài kiểm soát không lưu khiến kiểm soát viên không kịp điều phối các chuyến bay lân cận.

Theo New York Times, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 thứ Ba khi ông Trump rời Nhà Trắng trên trực thăng Marine One để đến căn cứ quân sự Joint Base Andrews, chặng đầu tiên trong chuyến công du tới Los Angeles.

Các bản ghi âm liên lạc cho thấy trước khi cất cánh, tổ lái Marine One đã ba lần thông báo với đài kiểm soát tại sân bay quốc gia Ronald Reagan rằng trực thăng sẽ rời mặt đất sau ba phút. Tuy nhiên, kiểm soát viên dường như không nhận được đầy đủ tín hiệu do chất lượng liên lạc kém.

Marine One sau đó vẫn cất cánh theo kế hoạch và tiến vào khu vực có đường bay của một máy bay chở khách do hãng Envoy Air khai thác.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tại thời điểm hai máy bay tiến gần nhau nhất, khoảng cách theo phương ngang chỉ còn khoảng 1,3 km, trong khi khoảng cách theo phương thẳng đứng là khoảng 213 m.

FAA cho biết đã xảy ra tình huống "mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn", nhưng khẳng định Tổng thống Trump "không bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm". Cơ quan này đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Các chuyến bay của Marine One được điều khiển bởi một số phi công giỏi nhất thế giới, và Tổng thống không hề gặp nguy hiểm trong bất kỳ thời điểm nào”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói với tờ Wall Street Journal.

"Dù Tổng thống không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong sự cố mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn hôm qua, Nhà Trắng vẫn tiếp tục phối hợp với quân đội, FAA và các cơ quan liên quan để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống", ông Desai cho biết thêm.

Theo bản ghi âm, sau khi Marine One cất cánh, đài kiểm soát mới phát cảnh báo về một máy bay vừa rời đường băng số 1 tại sân bay Ronald Reagan. Đây là chuyến bay của Envoy Air, công ty con của American Airlines, đang trên đường tới thành phố Pensacola, bang Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ trực thăng Marine One. Ảnh: Reuters.

Tổ lái Marine One xác nhận đã quan sát thấy máy bay, sau đó thông báo trì hoãn trong thời gian ngắn trước khi được phép tiếp tục hành trình, theo CNN.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh không phận quanh sân bay Ronald Reagan vẫn là tâm điểm lo ngại về an toàn sau vụ va chạm giữa trực thăng quân sự Black Hawk và máy bay chở khách của American Airlines hồi tháng 1/2025, khiến toàn bộ 67 người trên hai máy bay thiệt mạng.

Cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) kết luận chất lượng liên lạc vô tuyến suy giảm đã khiến tổ lái trực thăng không nhận được đầy đủ thông tin về máy bay dân dụng, trong khi kiểm soát viên không lưu phải xử lý khối lượng công việc quá lớn.

Sau vụ tai nạn, FAA đã điều chỉnh và đóng một số tuyến bay trực thăng quanh Washington nhằm giảm nguy cơ va chạm. Tuy nhiên, nhiều khuyến nghị về an toàn của NTSB đến nay vẫn chưa được triển khai đầy đủ.