Điều kỳ diệu trong 60 phút đầu đời của trẻ

Cho trẻ bú mẹ trong giờ đầu sau sinh giúp tiếp nhận sữa non giàu kháng thể, tăng cường miễn dịch và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh lâu dài tự nhiên.

Mẹ có thể bắt đầu cho con bú trong vòng một giờ đầu tiên sau khi sinh nếu cả mẹ và bé đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: Adobe.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp trẻ có khởi đầu khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế khuyến cáo trẻ cần được tiếp xúc da kề da với mẹ và bú mẹ trong vòng một giờ sau sinh - khoảng thời gian được xem là "giờ vàng" để trẻ nhận những lợi ích đầu đời từ sữa mẹ.

HCDC cho biết trong giờ đầu sau sinh, trẻ có phản xạ tìm vú và bú mạnh nhất. Việc được bú mẹ sớm không chỉ giúp hình thành sự gắn kết giữa mẹ và con mà còn giúp trẻ ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, đồng thời kích thích cơ thể người mẹ tăng tiết sữa.

Đặc biệt, trẻ sẽ được tiếp nhận sữa non - loại sữa được tiết ra trong vài ngày đầu sau sinh. Dù lượng sữa không nhiều, sữa non chứa hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể cao, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh nhiễm khuẩn. Lượng sữa non cũng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của trẻ trong những ngày đầu đời.

Theo WHO, cho trẻ bú mẹ trong giờ đầu sau sinh góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe ở trẻ sơ sinh. Đồng thời, việc bú thường xuyên ngay từ những ngày đầu còn giúp cơ thể người mẹ tăng tiết sữa, tạo điều kiện để duy trì nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.

HCDC cho biết sự hỗ trợ của nhân viên y tế, đặc biệt là nữ hộ sinh, có vai trò quan trọng trong việc giúp người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Ngay tại phòng sinh, sản phụ được hướng dẫn tiếp xúc da kề da, tư thế cho bú, cách ngậm bắt vú đúng và theo dõi cữ bú đầu tiên. Gia đình cũng được tư vấn cách chăm sóc trẻ, nhận biết dấu hiệu bú hiệu quả và xử trí những khó khăn thường gặp trong những ngày đầu sau sinh.

Trong thực tế, nhiều bà mẹ lo lắng khi lượng sữa còn ít hoặc trẻ ngậm bắt vú chưa đúng. Theo HCDC, đây là những tình trạng thường gặp và có thể cải thiện nếu trẻ được bú theo nhu cầu, ngậm bắt vú đúng cách và người mẹ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nhân viên y tế. Người mẹ không nên tự ý bổ sung sữa công thức nếu không có chỉ định của nhân viên y tế.

WHO khuyến cáo trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp chế độ ăn bổ sung phù hợp. HCDC nhấn mạnh việc hỗ trợ trẻ bú mẹ ngay từ phòng sinh là bước khởi đầu quan trọng để trẻ được tiếp cận nguồn kháng thể tự nhiên từ sữa mẹ, tạo nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh lâu dài.