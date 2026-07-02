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Xã hội

Đi xe máy qua cầu tạm, nam thanh niên bị nước cuốn trôi

  • Thứ năm, 2/7/2026 14:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Anh H.T.P. đi xe máy qua đoạn đường tạm dưới khu vực cầu đang xây (tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai), không may bị dòng nước chảy xiết của sông Ba cuốn cả người và xe.

Sáng 2/7, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân tìm thấy thi thể nam giới bị dòng nước cuốn xuống sông Ba.

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Do địa hình của đoạn sông nhiều đá, nước chảy xiết nên phải dùng các ghe nhỏ tìm người gặp nạn.

Trước đó, chiều 1/7, anh H.T.P. (SN 2004, trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy vượt qua đoạn đường tạm dưới khu vực cầu đang xây thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm (tổ 7, phường An Bình). Tuy nhiên, thời điểm trên, dòng nước chảy xiết đã cuốn cả người và xe của anh P. xuống dòng sông Ba.

Ngay khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai) xuất phương tiện cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra sự cố có mực nước sâu, dòng chảy xiết, nhiều đá ngầm. Bởi vậy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã cùng người dân tổ chức tìm kiếm hai bên bờ sông Ba và dùng ghe đánh cá tìm kiếm ở khu vực lòng sông, đồng thời triển khai đội hình lặn tìm kiếm nạn nhân.

Đến 15h25 cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy xe mô tô của nạn nhân và đưa lên bờ.

Mặc dù trời mưa to, mực nước sâu, nhiều đá ngầm nhưng các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Đến 3h sáng 2/7, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

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https://tienphong.vn/di-xe-may-vuot-qua-cau-tam-nam-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-troi-post1856205.tpo

Theo Tiền Lê/Tiền Phong

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