Đề xuất dịp Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày liên tục

Bộ Nội vụ đề xuất dịp lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi 13 cơ quan lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất dịp Quốc khánh năm 2027 được nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm (ngày 2/9/2027) đến hết Chủ nhật (ngày 5/9/2027).

Về lý do đề xuất lựa chọn ngày 3/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh, Bộ Nội vụ cho rằng, sẽ tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm: 1 ngày 2/9/2027 và 1 ngày 1/9/2027 hoặc 3/9/2027.

Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Cùng ngày nghỉ cuối tuần, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 của cán bộ, công chức, viên chức sẽ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ 29/8 đến hết 2/9. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước là ngày 1/9. Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy 22/8. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động bố trí nghỉ ngày 2/9 lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày thứ Ba 1/9 hoặc thứ Năm 3/9. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.