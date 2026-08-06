Đạo diễn Kính vạn hoa: ‘Có giai đoạn tôi trượt xuống rất sâu’

Võ Thanh Hòa chia sẻ về những thay đổi sau nhiều năm làm nghề. Anh thừa nhận từng trải qua thất bại, từ đó học cách bình tĩnh hơn trước mỗi dự án.

Ngày 5/8, đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa đăng tải bài viết chia sẻ về những biến động trong quá trình làm nghề. Anh cũng thừa nhận từng trải qua quãng thời gian khó khăn, phải từng bước tìm lại vị trí trước khi thay đổi cách nhìn về thành công và bản thân.

Theo Võ Thanh Hòa, thành công đến khi mới ngoài 30 tuổi khiến anh từng rất tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai. “Trong quá khứ, từng có giai đoạn mình sản xuất phim và đạt doanh thu trăm tỷ. Lúc đó mọi người liên tục khen là ‘đạo diễn trăm tỷ’. Mình tự hào lắm, nghĩ giờ mới có 30 tuổi, vậy 5-7 năm nữa mình còn có thể tới cỡ nào. Rồi mình liên tục đặt mục tiêu mình sẽ phải tiến lên, tiến lên nữa”, nam đạo diễn chia sẻ.

Tuy nhiên, anh dần nhận ra thành công của một bộ phim không đến từ công sức của riêng người đứng sau máy quay. Đạo diễn nói tiếp: “Nhưng rồi, bản thân cũng dần nhận ra một dự án thành công không tới từ công sức của một mình mình. Nó còn là đóng góp của hàng trăm người làm việc. Chỉ là mình may mắn hơn, được đứng ở vị trí nhiều spotlight hơn mà thôi”.

Võ Thanh Hòa thừa nhận từng trải qua giai đoạn sự nghiệp trượt xuống sâu. Ảnh: @vothanhhoa.

Nam đạo diễn thừa nhận có thời điểm bản thân “trượt xuống một khoảng rất sâu” rồi mới từ từ tìm cách trở lại. Những biến động này khiến anh nhận ra việc liên tục chạy theo thành tích và doanh thu không còn là mục tiêu quan trọng nhất.

“Không thể nào cứ đặt mục tiêu tiến lên mãi được! Cứ là chính mình thôi. Nếu làm chưa tốt, vậy cố gắng làm tốt hơn ở những dự án sau. Mỗi bộ phim sẽ luôn có vòng đời của riêng nó. Tốt hay xấu thì nó cũng đều có khán giả riêng và hãy để khán giả tự quyết định!”, anh tiếp tục chia sẻ.

Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, từng hoạt động với vai trò diễn viên trước khi chuyển sang đạo diễn và sản xuất phim. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm như Ông ngoại tuổi 30, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Chìa khóa trăm tỷ, Nghề siêu dễ và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Cuối năm 2024, Kính vạn hoa: Bắt đền con ma do Võ Thanh Hòa đạo diễn và tham gia sản xuất chỉ thu khoảng 6 tỷ đồng khi rời rạp. Nhà làm phim sau đó thừa nhận tác phẩm thất bại về kinh doanh và xem đây là cơ hội để nhìn lại cách làm nghề.