Đã phát hiện 209 hài cốt trong các rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Sau hơn một tháng triển khai, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là 209 bộ.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ làm việc tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 5/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai tìm kiếm tại vị trí số 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Theo báo cáo của lực lượng làm nhiệm vụ, trong ngày đã phát hiện và quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ khi bắt đầu đợt tìm kiếm ngày 23/6 đến hết ngày 5/8, lực lượng chức năng đã quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này có 183 bộ hài cốt riêng lẻ và 6 vị trí mộ tập thể, quy tập 26 bộ hài cốt, gồm 2 vị trí tại Khu A và 4 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm tại rãnh mộ B diễn ra cẩn trọng, tỉ mỉ. Ảnh: Hoài Bảo.

Song song với công tác quy tập, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng rãnh mộ tại Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Riêng trong ngày 5/8, hơn 300 m3 đất đã được bóc dỡ và di chuyển. Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben phục vụ việc đào, vận chuyển đất, duy trì thi công liên tục trong suốt quá trình tìm kiếm.

Trước đó, sáng 4/8, khoảng 300 Phật tử đến từ chùa Di Lặc (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đã tổ chức lễ tụng kinh, cầu siêu tại Công viên Lê Thị Riêng nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Hoạt động diễn ra ngay tại khu vực đang triển khai tìm kiếm, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch cao điểm "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau hơn một tháng triển khai, số lượng hài cốt được phát hiện liên tục tăng, mang thêm hy vọng xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.