Cuốn sách gây ám ảnh với Meghan Markle

Meghan Markle yêu thích việc đọc sách. Trong đó, cuốn "Hoàng tử bé" gây ám ảnh nhất với cô.

Từ cuộc sống hoàng gia Anh đến thế giới Hollywood và sự nghiệp kinh doanh, Meghan Markle liên tục làm mới bản thân. Tủ sách cá nhân của Nữ công tước xứ Sussex phản ánh rõ nét tinh thần đó: từ sách triết học kinh điển, phát triển bản thân đến những cuốn tự truyện giải trí nhẹ nhàng.

Tạp chí Woman's World đã tổng hợp 4 cuốn sách yêu thích của Meghan Markle trong những năm qua.

Who Moved My Cheese - Spencer Johnson

Meghan Markle cho biết cuốn sách Who Moved My Cheese? giúp cô đưa ra những quyết định trong cuộc sống.

Who Moved My Cheese? (Ai đã lấy miếng pho mát của tôi?) là cuốn sách quản trị và phát triển bản thân nổi tiếng, dạy người đọc cách dự đoán, thích ứng với những thay đổi bất ngờ trong công việc lẫn cuộc sống. "Miếng pho mát" đại diện cho những điều con người khao khát: sự nghiệp, tình yêu cho đến sự bình yên trong tâm hồn. Thông điệp cốt lõi của tác phẩm là sự thay đổi luôn diễn ra và buông bỏ quá khứ là cách duy nhất để bước tiếp.

Vào năm 2016, Meghan từng chia sẻ cô được một giáo sư tại Đại học Northwestern yêu cầu đọc cuốn sách này khi học môn Kỹ thuật Công nghiệp.

"Đó tưởng chừng là sự lựa chọn lạ kỳ, nhưng thông điệp về tự khai phóng và động lực sống trong sách vẫn đồng hành cùng tôi trong mọi quyết định cho đến tận hôm nay. Đây là một tác phẩm ngắn gọn nhưng vô giá", cô cho biết.

The Four Agreements - Don Miguel Ruiz

The Four Agreements giúp Meghan đơn giản hóa cuộc sống.

Dựa trên trí tuệ cổ xưa của người Toltec, tác phẩm truyền cảm hứng của Don Miguel Ruiz giúp người đọc loại bỏ những niềm tin giới hạn bản thân để đạt được sự do cá nhân. Bốn thỏa ước bao gồm: không phạm tội với lời nói của mình; không quy mọi việc về mình; không giả định, phỏng đoán; luôn làm hết khả năng của mình.

Nữ công tước chia sẻ cô được mẹ tặng cuốn sách này năm 13 tuổi. "Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên đọc lại tác phẩm kinh điển này để tìm kiếm những phương cách đơn giản nhất giúp đơn giản hóa cuộc sống. Nguyên tắc 'Không giả định hay suy đoán' luôn thức tỉnh tôi", cô nói.

The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry

The Little Prince khiến Meghan Markle ám ảnh.

The Little Prince (Hoàng tử bé) kể về câu chuyện của một phi công gặp gỡ một hoàng tử nhỏ sau khi anh ta buộc phải hạ cánh xuống sa mạc Sahara. Thông qua những trải nghiệm thơ mộng nhưng sâu sắc, tác phẩm gửi gắm nhiều bài học đắt giá về tình bạn, tình yêu, sự cô đơn và những mất mát trong cuộc đời.

Meghan cho biết cô "ám ảnh" cuốn sách này từ rất lâu. "Ngay cả khi không đọc lại toàn bộ tác phẩm mang màu sắc triết học ẩn dưới lớp vỏ sách thiếu nhi này, chương truyện về Cáo nhỏ luôn gợi mở trong tôi một sự thật nội tâm rất đáng để suy ngẫm", cô bày tỏ.

The Dud Avocado - Elaine Dundy

Cuốn tiểu thuyết mang tính tự truyện kể về Sally Jay Gorce, một cô gái Mỹ 21 tuổi lên đường chinh phục thành phố Paris vào những năm 1950. Tác phẩm tái hiện hành trình sống động, tràn ngập tiếng cười của Sally khi cô trải qua những biến động trong tình yêu và nỗ lực dấn thân vào ngành điện ảnh châu Âu.

Meghan Markle lựa chọn đây là cuốn sách gối đầu giường hoàn hảo cho những kỳ nghỉ hè. "Nó nhẹ nhàng, vui tươi và chính xác là những gì tôi muốn khi nằm thư giãn trên bãi biển. Tôi thích cảm giác mở từng trang sách và tình cờ tìm thấy những hạt cát nhỏ còn sót lại từ những kỳ nghỉ trong quá khứ", cô chia sẻ.