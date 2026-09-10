CT Homes tung chính sách ân hạn lãi vay 2 năm cho khách mua nhà

Trong bối cảnh chi phí vốn còn là áp lực với người mua nhà, CT Homes triển khai chính sách ân hạn lãi vay và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Việc CT Group phân đôi thành Tập đoàn Bất động sản và Hạ tầng CT Homes và Tập đoàn Công nghệ cao CT Group Hi-Tech đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường trong nước và quốc tế. Những bước đi tiếp theo của hai tập đoàn này đang được công chúng đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Bà Ngô Thị Thu Thủy, Phó tổng giám đốc CT Homes - Tập đoàn mẹ (Parent) bao trùm lên 53 công ty thành viên trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng - chia sẻ: “Nhu cầu sống trong môi trường hạnh phúc, thuận tiện đi lại ngày càng quan trọng đối với cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, lãi suất 2 năm lên đến 30% là mức quá cao đối với gia đình trẻ, có thể bóp méo kế hoạch tài chính gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Chúng tôi tin rằng việc ân hạn 2 năm giúp họ vượt qua chu kỳ lãi suất cao để quay lại mức bình ổn. Như vậy họ không còn phải lo trả lãi trong 2 năm đầu nữa”.

Cũng theo chia sẻ từ bà Thu Thủy, sau 2 năm, trường hợp lãi suất còn cao và khách hàng gặp khó khăn không thanh toán được lãi, có thể bị nợ xấu, CT Homes sẽ đưa ra giải pháp cho khách hàng chọn lựa, có thể làm hài lòng cả khách hàng và ngân hàng cho vay.

“Phương án là chúng tôi có thể mua lại căn hộ với giá đảm bảo khách hàng có lãi, sau đó tất toán cho ngân hàng trước hạn. Thực tế thì chỉ có chủ đầu tư rất tin tưởng vào chất lượng và tiềm năng của sản phẩm thì mới dám cam kết như vậy”, Phó tổng giám đốc CT Homes nhấn mạnh.

Ân hạn lãi vay 2 năm, CT Homes tạo thêm điểm tựa tài chính cho người mua nhà.

Trên thực tế, không ít khách hàng có nhu cầu ở thực nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng do hồ sơ tín dụng, lịch sử thanh toán, đặc thù nguồn thu nhập chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhất là nhóm khách hàng gồm hộ kinh doanh, người làm nghề tự do, người khởi nghiệp hay người có dòng tiền không ổn định, thường gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình chứng minh năng lực tài chính.

Thấu hiểu nỗi lo này, Tập đoàn CT Homes thiết kế gói vay trực tiếp cho khách hàng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng trên cơ sở đánh giá khả năng tài chính và phương án thanh toán phù hợp, đồng thời vẫn áp dụng toàn diện chính sách ân hạn lãi vay 2 năm.

Từ rất lâu CT Homes đã xây dựng chiến lược phát triển dự án tại những vị trí chiến lược ở cả 5 cửa ô của TP.HCM. Nhờ đó, 68 dự án của tập đoàn đều được khách hàng đón nhận. Không chỉ có vị trí gần ga metro, gần đại lộ lớn, ngay cửa ngõ thành phố, sự chăm chút chỉn chu của tập đoàn trong thiết kế và xây dựng đã mang lại nhiều giải thưởng quốc tế cũng như lời khen ngợi của khách hàng.

Minh chứng từ thế giới cho thấy, sự hình thành của tuyến metro đô thị đã tạo ra thay đổi đáng kể đối với giá trị bất động sản quanh các nhà ga. Khi mà giá bất động sản được đo lường bằng khoảng cách đi đến ga metro, càng ít phút di chuyển đến metro thì giá trị bất động sản càng cao. Tại Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore, bất động sản gần ga metro thường có giá cao hơn từ 30% đến 50% so với khu vực cách xa ga. Tại TP.HCM, trục giao thông huyết mạch Xa lộ Hà Nội - vị trí tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy qua, giá căn hộ dọc tuyến này tăng trưởng hàng năm và tính thanh khoản khá tốt. Hiện có nhiều dự án vượt mốc 150 triệu/m2. Chính vì vậy, nhiều ngân hàng, kể cả ngân hàng nước ngoài, chấp nhận bảo lãnh và tài trợ cho dự án dọc tuyến này.

Với chính sách ân hạn lãi vay 2 năm cùng danh mục dự án mới tọa lạc tại các vị trí hấp dẫn, thiết kế mang hơi thở của phong cách sống chuẩn thời đại 4.0, bài toán an cư với nhiều người có nhu cầu ở thực nay đã có lời giải rõ ràng hơn từ CT Homes.