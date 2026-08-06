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Thể thao

Chủ tịch FIFA nhận sai

  • Thứ năm, 6/8/2026 06:51 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trước áp lực dữ dội từ các Liên đoàn và UEFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải xin lỗi, hủy kế hoạch bán World Cup nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục tại vị.

FIFA nhận sai với kế hoạch bán World Cup.

Trong bức thư chung do Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom ký gửi các Liên đoàn thành viên, FIFA thừa nhận mắc nhiều sai sót trong quá trình xây dựng và xử lý đề xuất gây tranh cãi.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những sai lầm này và cam kết sẽ không để chúng lặp lại. Chúng tôi cũng thừa nhận đã có những thiếu sót sau khi thông tin về dự án bị rò rỉ ra truyền thông", bức thư nêu rõ.

FIFA xác nhận sẽ tiến hành một cuộc rà soát nội bộ, trước khi trình báo cáo lên Hội đồng FIFA trong kỳ họp gần nhất. Tổ chức cũng thừa nhận các Liên đoàn thành viên cùng các thành viên Hội đồng FIFA đáng lẽ không nên cảm thấy bị gạt ra ngoài quá trình thảo luận, đồng thời cho rằng dự án "đáng lẽ phải được xử lý theo cách khác".

Bức thư cũng nhấn mạnh ban lãnh đạo FIFA nhất trí tiếp tục ủng hộ Infantino sau cuộc họp khẩn tại Rabat (Morocco), khẳng định Chủ tịch, Tổng thư ký và bộ máy điều hành vẫn "đồng lòng như một tập thể".

Dù vậy, làn sóng chỉ trích nhằm vào Infantino chưa hạ nhiệt. Cựu Quả bóng vàng Luis Figo gọi đây là hành động "đáng thất vọng và vụ lợi nhất" ông từng chứng kiến, đồng thời cho rằng "quá muộn để cứu vãn danh dự của Infantino, nhưng chưa muộn để cứu bóng đá".

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FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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