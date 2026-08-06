Chủ tịch FIFA nhận sai

Trước áp lực dữ dội từ các Liên đoàn và UEFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải xin lỗi, hủy kế hoạch bán World Cup nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục tại vị.

FIFA nhận sai với kế hoạch bán World Cup.

Trong bức thư chung do Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom ký gửi các Liên đoàn thành viên, FIFA thừa nhận mắc nhiều sai sót trong quá trình xây dựng và xử lý đề xuất gây tranh cãi.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những sai lầm này và cam kết sẽ không để chúng lặp lại. Chúng tôi cũng thừa nhận đã có những thiếu sót sau khi thông tin về dự án bị rò rỉ ra truyền thông", bức thư nêu rõ.

FIFA xác nhận sẽ tiến hành một cuộc rà soát nội bộ, trước khi trình báo cáo lên Hội đồng FIFA trong kỳ họp gần nhất. Tổ chức cũng thừa nhận các Liên đoàn thành viên cùng các thành viên Hội đồng FIFA đáng lẽ không nên cảm thấy bị gạt ra ngoài quá trình thảo luận, đồng thời cho rằng dự án "đáng lẽ phải được xử lý theo cách khác".

Bức thư cũng nhấn mạnh ban lãnh đạo FIFA nhất trí tiếp tục ủng hộ Infantino sau cuộc họp khẩn tại Rabat (Morocco), khẳng định Chủ tịch, Tổng thư ký và bộ máy điều hành vẫn "đồng lòng như một tập thể".

Dù vậy, làn sóng chỉ trích nhằm vào Infantino chưa hạ nhiệt. Cựu Quả bóng vàng Luis Figo gọi đây là hành động "đáng thất vọng và vụ lợi nhất" ông từng chứng kiến, đồng thời cho rằng "quá muộn để cứu vãn danh dự của Infantino, nhưng chưa muộn để cứu bóng đá".

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