Chính quyền Tổng thống Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền Tổng thống Trump phải hoàn khoảng 100 tỷ USD thuế quan cho các nhà nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp đã ký về thuế quan, tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng tại Washington (Mỹ) ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 4/8, khoản tiền hoàn trả tương đương khoảng 60% trong tổng số 165 tỷ USD thu được từ các mức thuế mà ông Trump công bố trong chiến dịch áp thuế mang tên "Ngày Giải phóng" (Liberation Day), Financial Times cho biết.

Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế yêu cầu CBP triển khai quy trình hoàn trả sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết hồi tháng 2, cho rằng Nhà Trắng không thể viện dẫn các đạo luật về tình trạng khẩn cấp kinh tế để đơn phương áp đặt hàng loạt mức thuế nhập khẩu.

Phán quyết này được xem là đòn giáng mạnh vào việc mở rộng quyền hành pháp của Tổng thống Trump trong lĩnh vực thương mại, đồng thời làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến thuế quan mà ông theo đuổi.

Ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền Tổng thống Trump từng cho biết quá trình hoàn tiền có thể kéo dài do còn phụ thuộc vào các vụ kiện tiếp theo, theo CNBC.

"Khiếu kiện có thể kéo dài nhiều năm trước khi các khoản hoàn trả được thực hiện", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu hồi tháng 2. Ông cũng cho rằng nếu phải hoàn tiền, đây sẽ chỉ là "một hình thức trợ cấp doanh nghiệp quy mô lớn".

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán của giới quan sát.

"Tốc độ xử lý hoàn thuế của chính quyền thực sự rất nhanh", luật sư thương mại Ted Murphy thuộc hãng luật Sidley Austin tại Washington nhận định.

Trong hồ sơ gửi tòa, CBP cho biết đã tiếp nhận hơn 128 tỷ USD hồ sơ hoàn thuế để xử lý, đồng nghĩa nhiều khoản hoàn trả khác sẽ sớm được giải ngân.

"Tôi thực sự bất ngờ trước tốc độ mà chính phủ triển khai việc này", ông Walker Livingston, chuyên gia của hãng tư vấn Capstone theo dõi quá trình hoàn thuế, nhận xét.

Mặc dù phải hoàn trả hàng chục tỷ USD cho các nhà nhập khẩu, chính quyền Trump vẫn đang tìm cách khôi phục chương trình thuế quan bằng cơ sở pháp lý mới.

Tuần trước, Nhà Trắng bắt đầu áp dụng một đạo luật khác để triển khai các mức thuế mới từ 10-12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hơn 60 nền kinh tế, theo Reuters.

Tuy nhiên, các biện pháp này cũng nhanh chóng vấp phải phản ứng pháp lý. Đến nay đã có ít nhất ba vụ kiện được đệ trình nhằm phản đối các mức thuế mới, trong đó có đơn kiện của chính nhóm luật sư từng thành công trong việc yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ các mức thuế trong chương trình "Liberation Day" trước đó.