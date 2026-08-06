Chelsea ra quyết định về tương lai Enzo Fernandez

Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng, Chelsea vẫn giữ thái độ bình tĩnh và sẵn sàng trao cho Enzo Fernandez bản hợp đồng mới để cam kết tương lai tại sân Stamford Bridge.

Chelsea có thể giữ chân Enzo Fernandez.

Theo nhà báo Ben Jacobs, đại diện phía Tây London chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào cho tuyển thủ Argentina, đồng thời sẵn sàng mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng nhằm đảm bảo vị thế của anh như một nhân tố không thể thay thế tại Stamford Bridge.

Trước thềm World Cup 2026, ngôi sao 25 tuổi từng là tâm điểm của truyền thông khi được liên hệ với Real Madrid. Bản thân Enzo cũng bày tỏ sự hứng thú với việc sinh sống tại thủ đô của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi chiến dịch trên đất Bắc Mỹ khép lại với ngôi vị á quân cho Argentina, phía đội bóng Hoàng gia vẫn chưa có động thái tiếp cận cụ thể nào. Điều này củng cố niềm tin của Chelsea trong việc giữ chân trụ cột của mình.

Hiện tại, Enzo đang tận hưởng kỳ nghỉ sau World Cup 2026 và dự kiến sẽ sớm trở lại hội quân để chuẩn bị mùa giải mới. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng khi anh bắt đầu làm việc dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Xabi Alonso.

Sự hiện diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp tiền vệ sinh năm 2001 phát huy tối đa năng lượng trong hệ thống chiến thuật mới của "The Blues".

Dù thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn mở cửa, Chelsea hiện tập trung tối đa vào việc ổn định lực lượng. Việc sẵn sàng đề nghị một bản hợp đồng mới cho thấy quyết tâm của câu lạc bộ trong việc dập tắt mọi tin đồn ra đi từ tuyển thủ Argentina.

Enzo Fernandez không dám ôm Messi Sau sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, tiền vệ mang áo số 24 không dám tiến đến để ôm đội trưởng của mình.