Chelsea muốn có nhà vô địch World Cup của Arsenal

Xabi Alonso đang thúc đẩy Chelsea chiêu mộ Martin Zubimendi từ Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ Zubimendi.

Theo nhà báo Simon Phillips, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt ngưỡng mộ Zubimendi và xem tuyển thủ Tây Ban Nha là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch xây dựng Chelsea. Alonso từng dẫn dắt Zubimendi tại đội B Real Sociedad, vì vậy hiểu rất rõ phẩm chất của tiền vệ 27 tuổi.

Sau khi được trao quyền kiểm soát lớn hơn trong công tác chuyển nhượng tại Stamford Bridge, Alonso liên tiếp mang về nhiều tân binh giàu kinh nghiệm như Danny Welbeck và Jordan Henderson. Trước đó, đội bóng thành London cũng phá kỷ lục chuyển nhượng Anh khi chi 117 triệu bảng để đưa Morgan Rogers về từ Aston Villa.

Trong bối cảnh đó, Zubimendi nổi lên như mục tiêu tiếp theo của Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Arsenal hè năm ngoái với mức phí khoảng 55,8 triệu bảng sau quãng thời gian thành công cùng Real Sociedad. Dù khởi đầu khá ấn tượng tại Premier League, anh dần đánh mất vị trí ở giai đoạn cuối mùa và bị chỉ trích về phong độ.

Tình hình của Zubimendi càng trở nên khó khăn bởi Arsenal đang tiến sát thỏa thuận chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle. Sau khi thương vụ này hoàn tất, cơ hội ra sân của cựu sao Real Sociedad sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Jamie Carragher cũng nghi ngờ tương lai của Zubimendi tại Emirates. Theo cựu trung vệ Liverpool, sự xuất hiện của Guimaraes cùng vai trò ngày càng quan trọng của Declan Rice có thể khiến Zubimendi không còn cơ hội trở thành "nhạc trưởng" như kỳ vọng ban đầu.

Nếu chia tay Arsenal, việc Zubimendi chuyển thẳng sang Chelsea sẽ tạo nên cú sốc lớn, bởi những thương vụ trực tiếp giữa hai đối thủ thành London rất hiếm xảy ra. Olivier Giroud là cầu thủ gần nhất chuyển từ Arsenal sang Chelsea vào năm 2018, còn trước đó là Ashley Cole vào năm 2006.