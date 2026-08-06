Cháy nhà ở TP.HCM, 2 người tử vong

Vụ hỏa hoạn tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) khiến 2 cha con mắc kẹt, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng hơn 4h sáng nay 6/8, hỏa hoạn xảy ra tại sáng tại một nhà dân trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Qua trinh sát thông tin tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra cháy có 3 người bên trong căn nhà. Một người đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 2 nạn nhân mắc kẹt tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã không qua khỏi.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông N.T.T (SN 1986, chủ nhà) và N.H.T.A (SN 2014, con của chủ nhà).

Theo lực lượng chức năng, đám cháy xảy ra vào ban đêm và được phát hiện sau một khoảng thời gian nên khi tiếp cận hiện trường, bên trong căn nhà đã tích tụ lượng lớn khói độc. Nguyên nhân là do nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ..., trong khi khu vực tầng trên không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài.

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 trệt, 1 lầu với tổng diện tích sử dụng khoảng 122 m². Đám cháy làm hư hỏng khoảng 20 m², lực lượng chức năng đã bảo vệ được khoảng 102 m² diện tích còn lại.

Để tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chữa cháy phải tiếp cận từ mái tầng 2. Đến 4h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, trang bị bình chữa cháy và phương tiện thoát nạn; không lắp kín lồng sắt tại ban công nếu không có lối mở thoát hiểm; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; đồng thời chủ động xây dựng phương án thoát nạn cho các thành viên trong gia đình.

Khi xảy ra cháy, cần bình tĩnh ngắt nguồn điện, tổ chức thoát nạn, chữa cháy ban đầu nếu bảo đảm an toàn và gọi ngay số 114 để được hỗ trợ.