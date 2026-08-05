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Xã hội

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi

  • Thứ tư, 5/8/2026 23:45 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều ki-ốt kinh doanh.

Lửa cháy đỏ rực cả khu vực chợ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 20h ngày 5/8, ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng bên trong chợ Biên Hòa (Đồng Nai). Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh sang nhiều ki-ốt liền kề ở mặt tiền chợ, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ chợ cùng người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng phát quá nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và ngăn ngọn lửa lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nhiều ki-ốt được cho là đã bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản cũng như chưa ghi nhận thông tin về thương vong.

Chợ Biên Hòa chỉ cách UBND TP Đồng Nai chưa đầy 1km. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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https://tienphong.vn/chay-lon-cho-bien-hoa-nhieu-ki-ot-bi-thieu-rui-post1865539.tpo

Văn Quân - Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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