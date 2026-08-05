Cảnh bẽ bàng của ca sĩ Việt

Ca sĩ Dillan Hoàng Phan đã 3 livestage liên tiếp bị các đội trưởng từ chối ở Tinh hà "say hi". Anh thừa nhận bản thân buồn bã và tự ti.

Dillan Hoàng Phan đang rơi vào tình thế đáng lo ngại, thậm chí có tin đồn bị loại sau livestage 3 của Tinh hà “say hi”. Tham gia liên tiếp 2 mùa của chương trình nhưng tình cảnh của nam ca sĩ này hoàn toàn trái ngược nhau. Ở mùa 2 của Anh trai “say hi”, anh được săn đón nhưng sang đến chương trình năm nay, Dillan Hoàng Phan đã 3 lần liên tiếp bị các đội trưởng bỏ qua.

Không phải Dillan Hoàng Phan đánh mất tài năng hay sức hút mà lý do đến từ việc thành phần tham gia của 2 mùa quá khác biệt.

3 lần liên tiếp bị từ chối

Dillan Hoàng Phan (sinh năm 2000, tên thật là Phan Đức Nhật Hoàng) là một ca sĩ và rapper người Mỹ gốc Việt. Anh có thời gian dài được đào tạo bài bản ở Hàn Quốc và tham gia nhiều chương trình quốc tế như Asia Super Young hay Starlight Boys. Với nền tảng đào tạo từ “lò luyện” thần tượng hàng đầu là Kpop, Dillan Hoàng Phan dễ dàng trở thành một trong những nhân tố nổi trội ở Anh trai “say hi” mùa 2 vốn quá đông rapper.

Thời điểm Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra, chương trình này có tới 1/3 số nghệ sĩ tham gia là rapper. Đó có lẽ là mùa “say hi” mà có đông rapper nhất từ trước đến nay. Giữa mặt bằng chung một chương trình có quá đông rapper hoặc những anh trai không mạnh về trình diễn, vũ đạo như thế, Dillan Hoàng Phan đương nhiên trở thành “hàng hiếm”.

Thêm vào đó, với việc lần đầu tham gia một chương trình Việt, Dillan Hoàng Phan với lối nói chuyện có phần dễ thương và “ngố” càng tạo thiện cảm, thích thú lẫn sự mới mẻ cho khán giả.

Dillan Hoàng Phan từng được săn đón ở Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: NSX.

Vì thế, Dillan Hoàng Phan khá được các đội trưởng săn đón. Anh là một trong những thành viên góp phần làm nên bản hit Đa nghi cho chương trình. Sau đó, anh cũng làm đội trưởng và cùng đồng đội làm nên tiếp mục Make Up khá thành công.

Thế nhưng sang đến Tinh hà “say hi”, nam ca sĩ 26 tuổi đang rơi vào tình cảnh đáng lo ngại. Ở livestage 1, anh giữ hạng 13 nhưng đến livestage 2 rơi xuống thứ hạng thấp nhất cùng Cody Nam Võ, Thể Thiên. Đáng nói, cả ở 3 livestage, anh đều không được các đội trưởng lựa chọn.

Trong Livestage 1, Dillan và Vương Bình chọn về đội Hurrykng nhưng cả 2 bị đội trưởng này từ chối. Sang Livestage 2 có 6 đội trưởng, thế nhưng, khi Dillan bước ra, không có bất cứ ai bấm nút chọn anh. Cuối cùng nam ca sĩ này phải ra miền đất hứa.

Ngay cả ở lượt chọn thành viên cuối cùng của các đội trưởng tại miền đất hứa, ca sĩ này cũng phải lần lượt chứng kiến các đồng nghiệp được gọi tên. Dillan là người cuối cùng được lựa chọn. Khoảnh khắc đó, nam ca sĩ không giấu được sự buồn bã và thừa nhận bản thân chạnh lòng. Anh cho rằng mình chưa cho các đội trưởng thấy bản thân có điểm mạnh gì nên sẽ nỗ lực ở vòng tiếp theo.

Sau livestage 2, tình cảnh của Dillan cũng không thay đổi. Sang livestage 3, 24 anh trai được chia thành 2 liên quân do Dương Domic và Quang Hùng dẫn đầu. Dillan, Cody Nam Võ và Thể Thiên đồng hạng 20 trong số 24 anh trai sau livestage 2 nên họ được các liên quân trưởng lựa chọn cuối cùng.

Trong khi Dương Domic và Quang Hùng hết sức tranh giành Cody Nam Võ vì nam ca sĩ này mạnh nhất chương trình về vũ đạo hay Thể Thiên có khả năng sáng tác thì Dillan hoàn toàn bị ngó lơ. Wean Lê cùng đội với Dương Domic cũng thừa nhận anh cảm thấy tội nghiệp, chạnh lòng thay cho Dillan khi chứng kiến cảnh ca sĩ này không được đội trưởng nào lựa chọn.

“Tôi buồn và tự ti. Tôi đã cố gắng hết sức và tưởng mình làm tốt nhưng cuối cùng không ai lựa chọn”, nam ca sĩ không giấu nổi sự thất vọng.

Lý do

Sau khi chương trình lên sóng và thấy khán giả lo lắng, nam ca sĩ viết trên kênh cá nhân: “Hoàng cũng đã đoán trước sau tập này sẽ có nhiều ý kiến và phản ứng khác nhau. Điều Hoàng muốn nói nhất là cảm ơn fan vì đã luôn ở bên cạnh, tin tưởng và đồng hành.

Hoàng biết điểm mạnh của mình là gì và cũng hiểu mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Có lẽ Hoàng không giỏi che giấu cảm xúc như mình nghĩ, nhưng điều Hoàng luôn muốn mang đến vẫn là nguồn năng lượng tích cực. Vậy nên mọi người đừng lo cho Hoàng quá nhé, hãy giữ tinh thần thật vui và cùng Hoàng đón chờ những chặng đường phía trước. Hoàng sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục chứng minh bản thân bằng những gì mình làm trên sân khấu”.

Dillan Hoàng Phan đang rơi vào tình thế đáng lo ngại tại Tinh hà "say hi". Ảnh: FBNV.

Việc Dillan liên tục bị "bỏ quên" cũng phản ánh sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn của Tinh hà "say hi".

Tinh hà “say hi” năm nay có thành phần khác hẳn 2 mùa năm trước. Chương trình có sự tham gia của 24 anh trai với rất nhiều gương mặt thành công từ 2 mùa trước như Dương Domic, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Hurrykng (mùa 1) hay Sơn.K, CongB (mùa 2) kèm theo những gương mặt mới. Ngoài ra, khác với mùa 2 phần nhiều là rapper, Tinh hà “say hi” cân bằng hơn với nhiều gương mặt giỏi sáng tác, sản xuất âm nhạc hoặc trình diễn, vũ đạo tốt.

Trong tập thể như thế, Dillan đã làm tốt vai trò của anh nhưng lại chưa thật sự bứt phá, tỏa sáng. Nhất là với Livestage 3, mỗi liên quân phải dàn dựng 3 tiết mục có mạch nội dung kết nối kèm theo đấu battle dance. Do đó, những anh trai giỏi về sáng tác như Wren Evans hay hàng đầu về vũ đạo như Cody Nam Võ sẽ được săn đón hơn cả.

Dillan Hoàng Phan vẫn đang hoàn thành tốt vai trò của anh nhưng chưa tạo được điểm nhấn đủ khác biệt để trở thành cái tên mà các đội trưởng buộc phải giành giật. Chính điều này khiến vị thế của anh tại Tinh hà "say hi" khác xa so với một năm trước.