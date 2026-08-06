Ca sĩ Việt được 'cứu'

Chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường, một loạt các anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai đã được “cứu”. Họ đắt show biểu diễn, phủ sóng mạng xã hội.

Những năm qua, các chương trình truyền hình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của “ông lớn” Yeah1 được xem là "phao cứu sinh" cho nhiều nghệ sĩ Việt đã bước qua thời hoàng kim, lấy lại danh tiếng. Có những nghệ sĩ bỗng nhiên vụt sáng ngay cả khi chương trình đang diễn ra. Dù trước đó, họ khá mờ nhạt, ít người biết đến, thậm chí không có show.

Không ít anh tài, chị đẹp vẫn duy trì được sức nóng, lấy lại vị thế trong showbiz của họ, sau khi game show thực tế khép lại.

Ở mùa hai Anh trai vượt ngàn chông gai, kết quả tương tự xảy đến khi loạt nam nghệ sĩ được hưởng lợi từ sức nóng, hiệu ứng của chương trình. Họ thu về lượng fan đông đảo, được mời dự sự kiện, đắt show.

Một số trong đó là Thơm, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy, Osad, 14 Casper…

Anh tài 'một bước đổi đời'

Nhóm anh tài Thơm, Thỏ, Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình có thâm niên hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Trịnh Thăng Bình là người nổi tiếng nhất trong nhóm này nhưng sự nghiệp bất ổn, liên tục vướng vào ồn ào đời tư. Phần còn lại là những nghệ sĩ có thực lực nhưng chưa gặp thời để bứt lên thành cái tên có sức ảnh hưởng.

Bộ đôi Thơm và Thỏ của nhóm Da LAB đã góp giọng ở một loạt bản hit thu hút trên một trăm triệu lượt nghe/xem. Các thành viên Da LAB luôn giữ vị thế top đầu ở đường đua nhạc số. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hình ảnh của họ chưa phủ sóng mạnh mẽ. Phải đến khi Thơm và Thỏ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, cả 2 mới được đông đảo khán giả tìm tới vì cá tính, ngoại hình và chất lượng âm nhạc.

Thơm là người hưởng lợi nhiều nhất trong hơn 30 anh tài mùa này. Nam ca sĩ “lột xác” từ việc thay đổi kiểu tóc, thời trang và phong cách xuất hiện trước đám đông. Ngay từ vòng công diễn hội ngộ, Thơm nổi lên thành hiện tượng mạng xã hội. Anh dẫn đầu danh sách 10 anh tài được chú ý nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, với 28.636 lượt thảo luận, tìm kiếm trên mạng, theo thống kê của Socialite. Cho đến tập phát sóng mới nhất, phân đoạn của Thơm trong tiết mục Let Me Go gây sốt trên nhiều nền tảng.

Thơm, Thỏ tỏa sáng ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thành viên nhóm Da LAB bắt đầu phủ kín lịch trình chạy show. Mỗi bài đăng của Thơm trên fanpage thu hút vài nghìn đến hàng chục nghìn tương tác. Các kênh thông tin trên mạng xã hội liên tục đào sâu loạt “content” vào Thơm và mọi chuyển động xoay quanh ca sĩ này đều thu hút khán giả.

Thỏ cũng bứt phá mạnh mẽ khi gắn liền với các từ khóa “bạn thân của Thơm”, “visual chính của Da LAB”. Từ sức nóng của Thơm và Thỏ, Da LAB bắt đầu xuất hiện ở loạt sân khấu do nhãn hàng tổ chức. Cả hai cũng tham dự nhiều sự kiện về thời trang, mỹ phẩm...

Với khán giả mộ điệu âm nhạc, Thơm và Thỏ của Da LAB không phải xa lạ. Họ được biết đến với loạt bản hit như Một nhà, Thanh xuân, Bài ca tuổi trẻ, Thức giấc. Nhưng phải từ cột mốc Anh trai vượt ngàn chông gai, tên tuổi của bộ đôi mới phủ sóng với khán giả đại chúng.

Một gương mặt khác cũng "đổi đời" nhờ show thực tế là Đinh Mạnh Ninh. Nam ca sĩ nổi lên từ những năm 2007-2010, thời mà anh còn hoạt động trong nhóm nhạc M4U. Khi đó, M4U kết hợp cùng Thùy Chi, tạo nên loạt bản hit của tuổi học trò như Xe đạp, Mưa, Mưa trên phố bay xa và Phía cuối con đường. Đinh Mạnh Ninh là thành viên có giọng hát đẹp và sáng tác chính của nhóm M4U.

Không ít người xem bất ngờ khi nghe giọng hát có âm sắc đẹp, được đào tạo bài bản như Đinh Mạnh Ninh ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Và họ bất ngờ hơn nữa khi nghe lại loạt bản hit của M4U và Thùy Chi, với sự góp giọng của Đinh Mạnh Ninh trong quá khứ.

Vấn đề của Đinh Mạnh Ninh chỉ là chưa có “đòn bẩy” để bứt phá. Suốt nhiều năm, anh hoạt động ở Hà Nội, chỉ tham gia các chương trình nghệ thuật chính luận hoặc chuyên đề của VTV. Khi nam ca sĩ Nam tiến, tham gia game show, anh bắt nhịp nhanh chóng để khẳng định chất lượng giọng hát và xây dựng nên hình tượng “cây hài” trong chương trình.

Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng trở thành đôi bạn được yêu mến tại show thực tế.

Thành công của Đinh Mạnh Ninh ở game show gắn liền với Trịnh Thăng Bình. Cả 2 hợp lại, thành đôi bạn thân, hiện diện ở mọi “content” và đứng chung sân khấu tại công diễn đầu tiên. Bản thân Trịnh Thăng Bình cũng được “cứu” sau một giai đoạn dài loay hoay vì những rắc rối bên lề sân khấu.

Thời gian qua, cặp đôi Đinh Mạnh Ninh - Trịnh Thăng Bình cùng nhau góp mặt ở nhiều sân khấu âm nhạc, phòng trà. Ngoài những tiết mục âm nhạc, họ còn ghi điểm với khán giả bằng những màn tương tác hài hước, dí dỏm.

Hà An Huy, Osad vụt sáng

So với mùa một, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 thay đổi format, không chỉ mời các nghệ sĩ đã có chỗ đứng, cận hoặc vượt “ngưỡng 30 tuổi”, mà mời đến dàn anh tài Gen Z. Hà An Huy (2002) và 14 Casper (1999) là các anh tài trẻ tuổi đã tỏa sáng từ đầu game show.

Hà An Huy có nền tảng âm nhạc tốt. Anh là quán quân Vietnam Idol, xây dựng hình tượng một vocalist thực lực, phong cách lịch lãm kể từ sau đăng quang. Tuy nhiên, thứ âm nhạc “ngăn nắp, tôn vocal” của Hà An Huy chưa bùng nổ để cạnh tranh trên thị trường. Phải đến cơn sốt Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ mới thật sự tỏa sáng.

Hà An Huy đang là cái tên hot cho những sân khấu phòng trà hoặc các đêm nhạc acoustic. Từ sân khấu Nhức tiềm thức ở vòng công diễn Hội ngộ, đông đảo khán giả đổ xô để nghe Hà An Huy hát live. Bản nhạc Nhức tiềm thức cũng hồi sinh mạnh mẽ và thu về hàng chục nghìn lượt nghe mỗi ngày trên các nền tảng.

Hà An Huy, Osad đang là các nhân tố được dự đoán tiến sâu tại chương trình.

Tại công diễn 1, quán quân Vietnam Idol tiếp tục tỏa sáng khi đứng chung sân khấu với Hoàng Tôn, Thỏ, Osad và Hồ Đông Quan. Chất giọng của Hà An Huy vẫn là khác biệt, dù bên cạnh anh toàn những ca sĩ làm nghề lâu năm. Khán giả nhận định Huy đang đi trên con đường của Soobin để là gương mặt điển hình cho thành công của Anh trai chông gai mùa 2.

14 Casper xuất thân là nhạc sĩ, đứng sau các bản hit như Bao tiền một mớ bình yên, Một đời. Sau Công diễn 1, 14 Casper bị loại tức tưởi vì không được khán giả trường quay bình chọn. Tuy nhiên, nam ca sĩ/nhạc sĩ đã nhận lại nhiều thứ tại game show năm nay. Từ vị thế của một nhạc sĩ chỉ ngồi trong studio làm nhạc, anh giờ bước ra ánh sáng và khởi đầu sự nghiệp ca sĩ solo.

Hai ngày trước, 14 Casper phát hành MV Taking A Break. Sản phẩm mới của nam ca sĩ hút gần 200.000 view và đang có tín hiệu tốt để cạnh tranh đường đua âm nhạc thịnh hành. Với nền tảng là một “hit maker”, với ngoại hình và giọng hát khá ổn, 14 Casper hoàn toàn có thể dấn thân vào địa hạt của một ca sĩ solo, thay vì chỉ ở phía sau và sáng tác nhạc cho Bon Nghiêm.

Cuối cùng, nhân tố “mới mà cũ” khác gây chú ý từ đầu game show là Osad. Nam rapper từng gây bão thị trường với bản rap Người âm phủ. Sau đó, Osad thay đổi định hướng, chuyển sang hát nhiều hơn. 5 năm qua, nam rapper tạo nên một số ca khúc/bản rap gây chú ý nhưng chưa đủ lực để bùng nổ trên thị trường.

Tại Anh trai chông gai mùa 2, sự đa năng của Osad - có thể hát, rap, sáng tác, làm nhạc - đang phát huy tác dụng. Chất giọng của rapper phù hợp cho phần lớn màu nhạc ở chương trình, do đó anh là cái tên được các trưởng nhóm săn đón. Osad có thêm lợi thế về việc biến mình thành “cỗ máy tạo content” trên mạng. Giờ đây, không chỉ làm nhạc hay, anh đã là nghệ sĩ có độ nhận diện, phủ sóng khá lớn.

Tiết mục của Osad cùng các thành viên Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn - Move on - ở công diễn Hội ngộ hiện ghi nhận hơn 2,5 triệu views trên YouTube. Bản nhạc cũng viral trên nhiều nền tảng MXH. Không chỉ vậy, những khoảnh khắc hậu trường, chơi game hoặc tương tác của Osad cùng các đồng đội trong chương trình, cũng được khán giả yêu thích. Cùng với Hà An Huy, gen Z Osad là nhân tố được dự đoán tiến sâu tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa năm nay.