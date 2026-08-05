Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền bị khởi tố là ai?

Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền) bị khởi tố vì đăng nhiều tác phẩm âm nhạc của tác giả khác lên kênh YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền.

Theo Công an Nhân dân, ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết khởi tố bị can đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền đã hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube Phương Diễm Huyền. Trong thời gian dài, ca sĩ này đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả khác lên kênh YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nhân dân.

Kênh YouTube Phương Diễm Huyền được thành lập từ 2021, hiện có 200.000 người theo dõi, đăng tải 1.647 video với tổng lượt xem lên tới 136 triệu. Các video được đăng tải trên kênh này chủ yếu là nhạc Bolero và trữ tình. Bên cạnh những video dạng audio, MV, kênh này cũng đăng tải nhiều sản phẩm ghi lại phần trình diễn của ca sĩ ở chương trình âm nhạc hoặc biểu diễn phòng trà.

Qua đó, ca sĩ này thể hiện nhiều ca khúc trữ tình quen thuộc như Chôm chôm lý qua phà, Tương tư nàng ca sĩ, Cảm ơn tình yêu, Người tình mùa đông… Nhiều video trên kênh này đạt lượt xem lớn, chẳng hạn MV Thu sầu đạt 14 triệu lượt xem, Ký ức nhạt màu đạt gần 10 triệu lượt xem hay Đếm xuân qua là 7.5 triệu.

Kênh YouTube này có liên kết tới 2 trang Facebook nhưng cả 2 trang hiện đều bị khóa. Khi truy cập đường link, thông báo hiện ra có nội dung: “Bạn hiện không xem được nội dung này. Lỗi này thường do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung”.

Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền.

Trong khi đó, kênh TikTok mang tên Phương Diễm Huyền với hơn 167.000 lượt theo dõi vẫn mở. Tuy nhiên, kênh này chưa có xác nhận chính chủ. Video mới nhất trên kênh này được đăng cách đây 6 tiếng. Hiện cộng đồng mạng đang tràn vào kênh này và để lại nhiều bình luận liên quan đến vụ việc.

Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền) sinh năm 1992, tại Ninh Bình, là ca sĩ tự do, thường biểu diễn tại các phòng trà. Cô được biết tới với giọng hát cảm xúc, từng tham gia một số cuộc thi âm nhạc. Cô cũng từng tham gia một số liveshow của ca sĩ đồng nghiệp... với tư cách khách mời.