Brad Pitt và Angelina Jolie ngày càng căng thẳng

Brad Pitt tiếp tục yêu cầu Angelina Jolie giao nộp hồ sơ thu nhập giữa tranh chấp Château Miraval. Phía nữ diễn viên phản đối vì cho rằng đề nghị này xâm phạm quyền riêng tư.

Theo USA Today, Brad Pitt đã đề nghị tòa án buộc Angelina Jolie cung cấp hồ sơ thu nhập và thuế trong giai đoạn 2017-2019, giữa lúc hai bên tiếp tục tranh chấp liên quan đến nhà máy rượu Chateau Miraval tại Pháp.

Theo hồ sơ pháp lý được nộp ngày 31/7, nam diễn viên 62 tuổi cho rằng vợ cũ chưa cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình tài chính kể từ khi họ ly thân vào năm 2016. Phía Brad Pitt cho biết Angelina Jolie đã giao nộp tài liệu thu nhập và thuế của năm 2020-2021, song từ chối cung cấp hồ sơ trong ba năm trước đó.

Yêu cầu mới nhất liên quan đến cuộc chiến pháp lý kéo dài về Chateau Miraval, nhà máy rượu mà cặp sao cùng sở hữu từ năm 2008 đến năm 2021. Đây cũng là địa điểm họ tổ chức hôn lễ vào năm 2014, sau gần một thập kỷ bên nhau.

Brad Pitt yêu cầu Angelina Jolie cung cấp hồ sơ thu nhập trong giai đoạn 2017-2019. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tháng 2/2022, Brad Pitt khởi kiện khi Angelina Jolie bán cổ phần tại Chateau Miraval cho một công ty đầu tư mà không có sự đồng ý của ông. Nam diễn viên cho rằng giao dịch này vi phạm thỏa thuận giữa hai người về việc không tự ý chuyển nhượng phần sở hữu cho bên thứ ba.

Trong hồ sơ mới, Brad Pitt cho rằng Angelina Jolie từng viện dẫn nhu cầu “độc lập tài chính” để giải thích việc bán cổ phần tại Chateau Miraval. Vì vậy, phía nam diễn viên muốn kiểm tra thu nhập của Jolie trong giai đoạn 2017-2019 nhằm xác định tình hình tài chính của cô khi đó.

Luật sư của Pitt cũng nhắc lại việc Jolie từng nói cô gần như tạm gác sự nghiệp và bỏ lỡ nhiều khoản thu nhập kể từ khi hai người chia tay năm 2016, trực tiếp đến lý do nữ diễn viên bán cổ phần tại nhà máy rượu.

Tuy nhiên, phía Angelina Jolie cho rằng Brad Pitt đã hiểu sai ý của cô. Các luật sư giải thích nữ diễn viên muốn tách tài chính khỏi chồng cũ trong quá trình ly hôn, chứ chưa từng khẳng định bản thân gặp khó khăn về tiền bạc.

Theo đội ngũ pháp lý của Jolie, khái niệm “độc lập tài chính khỏi chồng cũ” không đồng nghĩa với việc cô rơi vào khủng hoảng tài chính. Mục đích của Jolie là chấm dứt những ràng buộc về tài sản với Pitt.

Phía Jolie cũng cho biết cô đã cung cấp hồ sơ thu nhập và thuế của năm 2020, 2021 dù không có nghĩa vụ phải làm vậy. Các luật sư nhận định việc tiếp tục yêu cầu tài liệu từ năm 2017 đến năm 2019 xâm phạm quyền riêng tư của nữ diễn viên.

Ngược lại, đội ngũ của Pitt lập luận Jolie đã chủ động đề cập tình hình tài chính để giải thích quyết định bán cổ phần. Do đó, các tài liệu về thu nhập của cô trong giai đoạn này cần được xem xét để làm rõ những tuyên bố trước đó.