'Bom tấn' 140 triệu euro của Real lộ diện

Real Madrid chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng đình đám với tài năng trẻ Yan Diomande sau khi đạt thỏa thuận với RB Leipzig.

Diomande đạt thỏa thuận gia nhập Real.

Theo The Athletic, tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 140 triệu euro, bao gồm 125 triệu euro phí chuyển nhượng cùng 15 triệu euro phụ phí. Con số này đưa ngôi sao người Bờ Biển Ngà trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau quá trình đàm phán kéo dài, Diomande đã hội quân cùng Leipzig trong chuyến tập huấn tại Áo hôm 4/8 để chờ ban lãnh đạo đội bóng Đức chính thức phê duyệt thương vụ. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi dự kiến sẽ sớm được phép tới Madrid kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng cùng đội chủ sân Bernabeu.

Trước đó, PSG từng là bến đỗ ưu tiên của Diomande. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Champions League đã rút lui khỏi cuộc đua. Liverpool cũng từng theo sát tuyển thủ Bờ Biển Ngà nhưng không thể cạnh tranh với quyết tâm của Real Madrid.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Diomande sẽ trở thành tân binh thứ 6 của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Marc Cucurella và Carlos Espi.

Diomande gia nhập Leipzig vào mùa hè năm ngoái sau quãng thời gian thi đấu cho Leganes và nhanh chóng khẳng định tài năng. Trong mùa giải đầu tiên tại Bundesliga, anh ghi 13 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 36 lần ra sân. Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ 19 tuổi góp mặt trong cả 4 trận của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026 trước khi đội bóng châu Phi dừng bước tại tứ kết.

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