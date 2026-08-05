Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải lần đầu trình Quốc hội dự án luật

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 5/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bãi bỏ 5 trong tổng số 19 thủ tục hành chính

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, sau gần 5 năm triển khai, Luật số 69/2020/QH14 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh nhiều bất cập khi thị trường lao động quốc tế ngày càng đa dạng, trong khi một số quy định của Luật chưa theo kịp yêu cầu quản lý và cải cách hành chính.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo quy định theo hướng không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới, đồng thời bãi bỏ 5 trong tổng số 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục khác. Theo Chính phủ, các giải pháp này sẽ giúp cắt giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng thể hiện rõ định hướng chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Theo đó, nhiều hoạt động của doanh nghiệp như chuẩn bị nguồn lao động, hoạt động của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài sẽ chuyển từ cơ chế phải xin chấp thuận sang chỉ cần thực hiện thông báo với cơ quan quản lý.

Cách tiếp cận mới được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong tuyển chọn, đào tạo nguồn lao động và nắm bắt cơ hội từ thị trường quốc tế.

Song song với việc cắt giảm thủ tục, dự thảo luật cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung điều kiện cấp giấy phép nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật từng bị thu hồi giấy phép do vi phạm tiếp tục thành lập doanh nghiệp khác để xin cấp phép mới, qua đó bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Một nội dung đáng chú ý khác được Bộ trưởng Nội vụ nêu, là việc tiếp tục đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền địa phương. Theo đó, dự thảo luật bổ sung thêm 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước giao cho địa phương.

Trong đó có 4 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh và 1 nhiệm vụ giao UBND cấp xã. "Việc phân quyền được thực hiện theo nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm quản lý thống nhất", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi luật lần này nhằm thể chế hóa chủ trương cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, dự thảo hướng tới xây dựng nền quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu số, giảm tối đa giấy tờ, chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp, người lao động, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Rà soát, sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành bổ sung chính sách ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 5/8. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Về giấy phép hoạt động, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, sửa đổi các quy định về quy trình, hồ sơ, thủ tục theo hướng luật chỉ quy định những nội dung cơ bản, mang tính nguyên tắc; giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Liên quan đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi nội dung quy định trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng giao trách nhiệm thực hiện cho Bộ Nội vụ, việc quy định cụ thể trong văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Đồng thời, cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép; giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về ký kết bằng văn bản giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động về việc tham gia chuẩn bị nguồn lao động. Quy định này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa các bên và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.