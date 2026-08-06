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Đời sống

Bỏ phố về quê làm mô hình nhà miền Tây, thu gần nửa tỷ mỗi năm

  • Thứ năm, 6/8/2026 15:39 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau nhiều năm làm công nhân ở Đồng Nai, vợ chồng anh Trần Vũ Trường (Cà Mau) rời phố về quê làm mô hình nhà miền Tây xưa và nay, thu gần nửa tỷ đồng/năm.

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Năm 2022, trong thời gian làm công nhân ở Đồng Nai, anh Trần Vũ Trường (31 tuổi, quê xã Nguyễn Việt Khái, Cà Mau) tình cờ xem được nghề làm những mô hình nhà trên mạng xã hội, nên bắt đầu tự học chế tác.
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Thời điểm ban đầu học nghề, ngày anh Trường đi làm công nhân, tối ở phòng trọ mày mò tự làm mô hình bằng gỗ, giấy, keo dán. Mỗi mô hình thành phẩm, anh Trường lại chụp, quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người vào khen ngợi, động viên, có người còn đặt mua. Từ đây, anh Trường có nghề tay trái, thêm thu nhập.
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Từ vật liệu gỗ, đũa tre, nhựa, thùng giấy, vỏ lon bia, chai nhựa... qua bàn tay anh Trường trở thành mái lá, nếp nhà, phong cảnh miệt vườn, sông nước quen thuộc của miền Tây.
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Thấy việc dựng mô hình có thể mang lại thu nhập ổn định, giữa năm 2025, anh Trường và vợ là chị Võ Thị Nha quyết định nghỉ làm công nhân, rời phố về quê Cà Mau khởi nghiệp. Hai vợ chồng mở xưởng chế tác ngay tại nhà, biến đam mê thành công việc chính, vừa chăm sóc con nhỏ và phụng dưỡng cha mẹ già.
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Chỉ từ một bức ảnh cũ, trí nhớ, hay vài thông tin mô tả của khách hàng, vợ chồng anh Trường phục dựng lại gần như ngôi nhà xưa.
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Những mô hình nhà hiện đại cũng được vợ chồng anh Trường thu nhỏ lại vào mô hình như thật.
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Từ những đơn hàng đầu tiên, anh tiếp tục nghiên cứu vật liệu, phối màu nhằm tăng tính chân thực cho sản phẩm. Kinh nghiệm từng làm công nhân kỹ thuật mực khi xưa đã giúp anh Trường phối màu, tạo dấu ấn thời gian trên từng sản phẩm. Một mô hình đơn giản làm mất khoảng 1-2 tuần, có mô hình nhiều chi tiết có thể mất nhiều tháng.
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Theo anh Trường, phần lớn khách hàng tìm đến đặt sản phẩm không chỉ để trang trí, còn muốn lưu giữ ký ức về hình ảnh nhà cũ, nơi chôn rau cắt rốn và lớn lên. Mỗi mô hình đều được làm hoàn toàn thủ công, trải qua nhiều công đoạn từ dựng khung, cắt ghép, tạo hình đến phối màu.
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Các mô hình của vợ chồng anh Trường làm thường có kích thước 40x50 cm, 60x60 cm hoặc 80x80 cm, hoặc theo yêu cầu của khách. Giá bán mỗi mô hình từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 40 triệu đồng.
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Việc làm những mô hình thu nhỏ mang lại cho vợ chồng anh Trường thu nhập từ 30-40 triệu đồng mỗi tháng, đi kèm là sự vui mừng, rưng rưng cảm xúc của khách khi nhận lại hình bóng ngôi nhà xưa.
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Với vợ chồng anh Trường, mỗi mô hình hoàn thành, được giao tới khách là một mảnh ký ức được lưu giữ, khi những nếp nhà xưa đã dần bị thay thế bằng nhà bê tông, nhà xây kiên cố.

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Tân Lộc/Tiền Phong

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