Bỏ phố về quê làm mô hình nhà miền Tây, thu gần nửa tỷ mỗi năm

Thời điểm ban đầu học nghề, ngày anh Trường đi làm công nhân, tối ở phòng trọ mày mò tự làm mô hình bằng gỗ, giấy, keo dán. Mỗi mô hình thành phẩm, anh Trường lại chụp, quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người vào khen ngợi, động viên, có người còn đặt mua. Từ đây, anh Trường có nghề tay trái, thêm thu nhập.